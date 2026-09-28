Disfraces de Halloween 2026: los personajes de película que marcan tendencia este año

Si hay algo que definió los disfraces de este año, fue la cartelera de cine. Mario, Spider-Man, Woody, Moana y los Minions volvieron a la pantalla grande en 2026, y con ellos volvió la fiebre de los niños por disfrazarse de sus personajes favoritos. A esa lista se suman series infantiles que siguen reinando en casa y una tendencia nueva que llama la atención por lo divertida. 1. Mario Bros y sus amigos El estreno en abril de Super Mario Galaxy: La película puso de nuevo a Mario y compañía en el primer lugar de las listas. Mario, Luigi, la princesa Peach y Yoshi son opciones seguras, y ahora se suma Rosalina, la princesa de las galaxias, uno de los personajes nuevos de la película. En Estados Unidos, Walmart ya destaca los disfraces de Mario y Luigi en su temporada de Halloween. Además, es una de las mejores ideas para disfrazarse en grupo, porque cada miembro de la familia o del salón puede ser un personaje distinto.

Super Mario y sus amigos disfraz. Foto echa en Gemini

2. Spider-Man, el clásico que volvió con fuerza Spider-Man: Brand New Day se estrenó a finales de julio y se convirtió en la película más taquillera de 2026. En Colombia, la fiebre fue tal que, en su semana de estreno, más de 100 personas llegaron disfrazadas de Spider-Man a ver la película en Bogotá. El traje rojo y azul, que nunca pasa de moda, vuelve a ser uno de los disfraces más buscados por niños y adultos.

3. Bluey y su familia, para los más pequeños Bluey es hoy una de las series más vistas por los niños en edad preescolar, gracias a sus historias de ritmo tranquilo y a las enseñanzas que deja en cada capítulo. Bluey, Bingo, Bandit y Chilli son una opción perfecta para que toda la familia se disfrace junta.

Bluey y su familia disfraz. Foto echa en Gemini

4. Toy Story, un clásico fácil de armar Con el estreno de Toy Story 5 en junio, los personajes de Pixar regresaron a las listas de disfraces. Una de sus ventajas es que se puede hacer en casa. Basta con un traje de vaquero o vaquera para convertirse en el comisario Woody o en Jessie. Y para los más aventureros están Buzz Lightyear y el resto de los juguetes de la película. 5. Las guerreras K-pop, la obsesión que no se acaba Aunque la película se estrenó en Netflix en 2025, las niñas siguen fascinadas con ella y, sobre todo, con sus canciones. Rumi, Mira y Zoey, las integrantes del grupo HUNTR/X, siguen siendo de los disfraces más pedidos, y como son tres, funcionan muy bien para ir entre amigas.

Las guerreras K-pop disfraz. Foto echa en Gemini

Lea también: Halloween 2025: personajes de cine, videojuegos y K-pop marcan la nueva moda en disfraces 6. Los Minions, el disfraz más fácil Minions 3 llegó a los cines en julio y trajo de vuelta a los personajes amarillos más traviesos. Es de los disfraces más sencillos de hacer en casa. Solo necesita un gorro amarillo, unas gafas, guantes negros, un pantalón o una falda azul y unas cargaderas.

Hacer el disfraz en casa ahorra dinero y tiempo de envío. Los Minions son una de las ideas más fáciles para este Halloween 2026. FOTO SHEIN

7. Moana, el favorito de las niñas Disney estrenó en julio la nueva versión de Moana con actores, y la princesa navegante volvió a conquistar a una nueva generación. Es un disfraz que funciona para muchas edades y que se completa fácil con un remo de juguete o un peluche de Pua o Heihei, sus inseparables mascotas. Si alguien del grupo quiere acompañarla, Maui es la pareja perfecta. 8. Los disfraces inflables, la novedad del año Esta tendencia viene ganando fuerza tanto entre niños como entre adultos. Son disfraces que se inflan para lograr un look más grande y llamativo. Los niños suelen preferir los de dinosaurio y tiburón, pero también hay payasos, astronautas, patos y muchos otros diseños.

Dinosaurios, tiburones y astronautas inflables, la tendencia de disfraces que más llama la atención. FOTO Exito

9. PAW Patrol, los cachorros favoritos Con el estreno en agosto de PAW Patrol: La Dino Película, los cachorros de la patrulla siguen entre los personajes preferidos de los niños. En tiendas como Falabella se consiguen disfraces de todos los personajes de la serie.

Dónde conseguir su disfraz En Colombia hay varias opciones. Falabella y Exito tienen disfraces de personajes de series y películas. Fantastic Night, una marca colombiana con sede en Cali, hace envíos a todo el país. En su catálogo hay disfraces de K-pop, astronauta y una “Princesa Galaxy”, entre otros. Si prefiere comprar en páginas internacionales como Temu, Shein o Amazon, todavía está a tiempo, pero revise que la fecha de entrega sea antes del 31 de octubre. Los disfraces de los personajes de moda suelen agotarse primero.

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