“No me dejaré vencer, mi hija necesita a su papá”: el periodista Diego Guauque habló sobre su lucha contra el cáncer

“No me puedo dejar vencer por este bicho. Dios está conmigo”, fueron algunas de las palabras del reconocido periodista al contarle a sus seguidores en redes sociales que está luchando contra un cáncer.

Hace un par de días, Diego Guauque detalló que recibió una triste noticia cuando volvió de un viaje a Argentina con su familia. Según dijo, lo que empezó como un dolor bajo en el vientre fue escalando y ahora deberá someterse a varios tratamientos, entre ellos quimioterapia.

“¿Qué viene? Quimioterapia, pero sabiendo exactamente qué es lo que tengo, ahí se va a saber exactamente cuál es la quimio que me tienen que aplicar. No me voy a dejar vencer de esto, son obstáculos que surgen en la vida. Lo voy a lograr. Vamos a lograrlo”, explicó.

Luego de salir de la primera intervención que le hicieron para combatir la enfermedad, el periodista de Séptimo Día explicó que le encontraron un sarcoma que no pudieron retirarle por completo porque está adherido a varios órganos, pero que con la parte que lograron sacar, los médicos podrán determinar concretamente el nombre de lo que padece.

“Me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron. Me sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado porque está pegado a tres órganos. Pero con lo que sacaron se va a saber exactamente nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar”, indicó el reportero en un video que fue publicado en sus redes.