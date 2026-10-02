Ayuda para David, el paisa que necesita una ambulancia aérea para volver a Medellín

Haciendo un llamado a la solidaridad, la familia de David Agudelo Sánchez pide ayuda para traerlo de vuelta a Medellín. El paisa, que lleva varios años en Estados Unidos, fue diagnosticado con un cáncer, melanoma en etapa 4, por el avanzado estado de la enfermedad, no puede viajar en un vuelo comercial, sino que necesita un ambulancia aérea o vuelo medicalizado.
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“Debido a su estado, no puede simplemente tomar un vuelo comercial. Necesita una ambulancia aérea de emergencia con profesionales médicos que lo atiendan durante todo el trayecto. Estamos intentando recaudar 60.000 dólares para el vuelo y el traslado médico necesarios para llevarlo a salvo desde Florida hasta Colombia. Esta cifra supera las posibilidades económicas de nuestra familia, y el tiempo es un factor crucial”, dice su hermana, Lina Agudelo.