Ofrecen gratis curso de primeros auxilios psicológicos para afectados por terremotos en Colombia y Venezuela: cómo acceder

Después de un terremoto, las comunidades no solo necesitan reconstruir infraestructura. Las personas afectadas, sus familias y quienes las acompañan en la respuesta también enfrentan un impacto emocional que, si no se atiende a tiempo, puede prolongar el sufrimiento más allá de la emergencia inmediata. Para responder a esa necesidad, Coursera y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) habilitaron de manera gratuita el curso Primeros Auxilios Psicológicos para catástrofes naturales para las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio y a Colombia el 10 de agosto.

¿Qué enseña el curso?

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) son un conjunto de técnicas básicas de apoyo emocional diseñadas para reducir el impacto psicológico inicial de una emergencia y facilitar la recuperación de las personas, familias y comunidades afectadas. No son psicoterapia ni requieren formación clínica previa. Están pensados para que cualquier persona pueda aplicarlos en el momento en que se necesitan. El curso cubre herramientas concretas de escucha activa, contención emocional y orientación práctica, e incluye protocolos específicos para la atención de poblaciones con necesidades particulares: niños y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. Está impartido en español por la UAB y la Unidad de Crisis de Barcelona.

El curso completo acumula más de 600.000 inscripciones y mantiene una calificación de 4,9 sobre 5 en la plataforma.

La formación está dirigida tanto a la población general como a quienes participan directamente en la respuesta a la emergencia: voluntarios, personal sanitario y de primera respuesta, docentes, líderes comunitarios y organizaciones sociales. Es decir, no hay que tener ningún título ni experiencia previa para tomarlo. Cualquier persona que quiera acompañar mejor a alguien afectado por una catástrofe puede beneficiarse de sus contenidos. Esta edición gratuita forma parte de una serie de versiones especiales que la UAB ha activado en momentos de crisis. Lo hizo durante la pandemia de COVID-19 y también tras las inundaciones de la DANA en España en 2024. En cada caso, el equipo adaptó el material completo del curso a un formato más breve, en video, descargable y optimizado para el acceso desde el celular, pensando en personas que pueden tener conectividad limitada o estar en zonas de difícil acceso. Lea también: ¿Todo estrés es malo? No, y una experta nos explica por qué

¿Cómo acceder al curso?

El curso completo, disponible en Coursera desde 2015, acumula más de 600.000 inscripciones y mantiene una calificación de 4,9 sobre 5 en la plataforma, lo que lo convierte en uno de los recursos de formación en salud mental más valorados en español disponibles en línea. El curso está disponible de manera completamente gratuita en este siguiente enlace. No requiere pago ni suscripción para acceder a esta edición especial. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: