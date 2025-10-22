El contacto piel con piel tras el parto mejora la salud y la supervivencia del recién nacido

Una nueva revisión muestra que los bebés que tienen contacto piel con piel con su madre en la primera hora de nacer tienen más probabilidades de experimentar varios beneficios, entre los que se incluyen la lactancia materna exclusiva y una temperatura corporal y concentraciones de glucosa en sangre óptimos.
Entérese de más: La contaminación del aire durante el embarazo retrasa la maduración del cerebro en los recién nacidos
Aunque también se estudiaron posibles beneficios de la madre, como los efectos en la pérdida de sangre y en el momento del alumbramiento de la placenta, la evidencia al respecto está menos clara. Los detalles se publican en Cochrane.
El contacto piel con piel consiste en colocar al recién nacido desnudo sobre el torso descubierto de la madre inmediatamente después del parto. Esta sencilla práctica ayuda a los bebés a adaptarse a la vida fuera del útero, manteniéndolos calientes, reduciendo el estrés y el llanto y favoreciendo las actividades vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca.
La evidencia en favor del contacto piel con piel inmediato es tal que los autores del trabajo desaconsejan hacer más ensayos aleatorizados donde el piel con piel no se ofrezca al grupo control.