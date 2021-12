Marcela Erazo Medina tiene 20 años, vive en Cali con sus padres y ha presentado seis veces la prueba del Icfes. Se le metió en la cabeza la idea de hacer este examen las veces que fuera necesario hasta conseguir un puntaje perfecto. Y lo logró, en el último sacó 500 puntos de 500.

La primera vez que se presentó fue en 2018 cuando se graduó del colegio, sacó 368 puntos. Al año siguiente lo volvió a hacer (dos veces) y obtuvo 356 en uno y 365 en el otro. En 2020 fue la cuarta y quinta vez que presentó este examen: consiguió 377 y 383 puntos respectivamente. Pero ella quería más.

“Para el de este año me preparé en un preicfes virtual durante dos meses, era todos los días, por las tardes estudiaba cómo responder las preguntas bien y en un buen tiempo, que no me demorara mucho”, cuenta Marcela.