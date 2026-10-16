Concierto de Fonseca en Bogotá se traslada de El Campín a Vive Claro tras la situación con el estadio

El concierto Fonseca En La Casa, programado para el sábado 24 de octubre en el estadio El Campín, se trasladó a Vive Claro Estadio, en la carrera 60 # 42-41 de Bogotá. La organización atribuyó el cambio a la situación que enfrenta El Campín, sin precisar a qué se refiere. La fecha para ver a Fonseca se mantiene, y las boletas del espectáculo, que ya está completamente vendido, conservan su validez. Según el comunicado oficial, algunas localidades de gradería tendrán leves ajustes y sus compradores recibirán la nueva boleta en Tuboleta pass. Los palcos y la silletería en gramilla no tendrán ninguna modificación. En contexto: Fonseca anuncia su concierto más grande en Bogotá: cantará en El Campín este año

De acuerdo con la organización, la decisión responde al compromiso de ofrecer al público una noche con garantías de seguridad, producción y comodidad. El equipo de producción ya trabaja en el traslado, con la promesa de mantener “el mismo repertorio, la misma puesta en escena y la misma fiesta que Bogotá lleva meses esperando”.

Toda actualización se compartirá en las redes oficiales de Fonseca, Stage Eventos, Diomar García y Tu Boleta, indicaron los organizadores. “Bogotá es mi casa, y la casa está donde está la gente. Todo lo que preparamos para esa noche sigue en pie, con la misma ilusión del primer día y con más ganas que nunca de encontrarnos para cantar juntos las canciones que nos han conectado durante tanto tiempo”, dijo el cantante en el comunicado.

El artista también se refirió al motivo del traslado, aunque sin detallarlo: “Hoy la vida nos sorprende con una situación que no podemos controlar, pero lo importante es que nuestra cita cambia de lugar pero no de fecha. Los espero el sábado 24 de octubre en Vive Claro Estadio de mi Bogotá del alma”.

La grama de El Campín

La grama de El Campín está en proceso de recuperación tras los conciertos de BTS del 2 y 3 de octubre, según Sencia, administradora del escenario. FOTO Colprensa

Tras los dos conciertos que la banda surcoreana BTS ofreció en El Campín el 2 y 3 de octubre, el estado de la grama se convirtió en una de las principales inquietudes de los aficionados al fútbol. Las dudas crecieron con las imágenes que circularon después del desmontaje. En un comunicado del 5 de octubre, Sencia, la firma privada encargada de la administración y operación del estadio, anunció un proceso especializado de tratamiento de la grama y del terreno de juego. Según la entidad, los trabajos se extenderán hasta el 16 de octubre. Mientras duren, el escenario permanecerá cerrado para los partidos del fútbol profesional colombiano. La medida generó polémica en algunos sectores. El concesionario aclaró que informó la suspensión con anticipación a la Comisión de Fútbol y que la intervención estaba contemplada dentro de la planeación técnica del escenario. Los trabajos incluyen descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo. Con estas labores se busca favorecer el crecimiento de las raíces y fortalecer la grama antes de que vuelva a recibir partidos. “Este proceso va más allá de la renovación de la cobertura vegetal”, señaló Sencia. Amplíe la noticia: ¿Quiénes están detrás de Sencia, la empresa envuelta en polémico manejo de El Campín? No toda la cancha será reemplazada. La reposición del césped se hará en las zonas que técnicamente lo requieran, para lo cual la entidad dispone de cinco canchas de grama natural destinadas a la reserva de material vegetal para El Campín. El proceso está a cargo de Equiver, con el aval de expertos agronómicos con experiencia en campos deportivos. Sencia aseguró que el cronograma de partidos, conciertos y demás eventos del estadio continúa con normalidad. El comunicado de la organización del concierto no precisa si el traslado guarda relación con estos trabajos.

El estadio que viene

El futuro de El Campín también está en discusión. El pasado 30 de septiembre, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció el inicio de las obras del nuevo estadio. Aclaró que, tras modificaciones en la planeación, la entrega se aplazará hasta diciembre de 2028, un año después de lo previsto. Según el mandatario, el aforo pasará de 46.000 a más de 60.000 espectadores, sin costos adicionales para la ciudad. El proyecto contempla un techo retráctil y una gradería sur móvil, que permitirán usar el estadio para grandes espectáculos sin afectar el césped. Para saber más: ¿Qué procedimiento intentaron hacer con la cancha del estadio El Campín?; aquí le explicamos La ampliación del plazo despertó dudas en el Concejo de Bogotá. El concejal Juan David Quintero advirtió que no se ha presentado evidencia del cierre financiero del proyecto. Señaló además que ha habido extensiones en los plazos contractuales, algunas justificadas por errores de transcripción. Quintero también cuestionó si el contrato debería seguir en manos de Sencia, dado su perfil de promotora de eventos y no de constructora de estadios.

Lea también: Así reaccionaron los artistas a sus nominaciones a los Latin Grammy 2026 El concierto llega en un momento significativo para el artista bogotano. Antes que el tiempo se vaya, su undécimo álbum de estudio, lanzado en abril de 2026, está nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Ese disco, que según los organizadores habla del tiempo y de vivir el presente, se suma a una trayectoria de más de dos décadas en la que Fonseca ha ganado nueve premios Latin Grammy.

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