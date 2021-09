Este sábado se realizó el encuentro de Netflix con sus fans de todo el mundo, con Tudum!, donde tuvieron la oportunidad de estar más cerca de las estrellas de la plataforma y conocer algunas de sus novedades.

Dentro de las muchas noticias anunciadas, se presentó un avance de ‘Red Notice’, donde se encontrarán el mejor perfilador del FBI, el ladrón de arte más buscado del mundo y el mejor embaucador de la historia, contando con un elenco estelar, encabezado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds.

De uno de los fenómenos más importantes de la historia de Netflix, ‘Stranger Things’, se conocieron detalles de lo que será su próxima cuarta temporada, así como avances de la quinta temporada de ‘La Casa de Papel’.

El evento fue una avalancha de primeros vistazos a los próximos proyectos de la plataforma, incluyendo ‘AlRawabi School for Girls’, ‘Bienvenidos a Edén’, ‘Blood & Water’ en su segunda temporada, ‘Chosen’, ‘Colin in Black & White’, ‘Dear White People: Volume 4’, la quinta temporada de la serie española ‘Elite’, la tercera de ‘Invisible Thread’, ‘Las Niñas de Cristal’, ‘Les Liaisons Dangereuses’, ‘Locke & Key’ en su temporada dos, así como la tercera de ‘Lost in Space’, entre otras.