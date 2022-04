La ciencia busca dar respuesta a las grandes preguntas del ser humano, pero también puede ocuparse de otras más cotidianas, como la mejor manera de comer un galleta de chocolate rellena de crema, para lo que la reología (estudio del flujo y la deformación de la materia) parece tener la clave.

Un nuevo estudio que publica Physics of Fluids analiza cómo girar las dos partes de un sandwich de galletas rellenas de crema, en este caso unas Oreo, para que no se rompan, e incluso establece por qué el relleno queda siempre en un lado que, además, no siempre es el mismo.

La reología es la parte de la física que estudia los principios físicos que regulan el movimiento de los fluidos o, dicho de otra forma, la que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales que son capaces de fluir.

El estudio realizado por un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) caracterizó el flujo y la fractura de las galletas y vieron que la crema, cuya textura reológica es oficialmente “blanda”, tiende a pegarse a un lado de la galleta.

Publicidad

El estudio confirma lo que muchos consumidores comprueban empíricamente, es decir, que al separar las dos galletas la crema queda solo en una.