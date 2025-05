Australia se convierte en el nuevo destino top para los colombianos que estudian en el exterior

Australia se consolidó en 2025 como el segundo destino académico más elegido por los beneficiarios del programa Crédito Beca de Colfuturo, solo superado por el Reino Unido. En total, 206 profesionales colombianos fueron seleccionados para realizar maestrías y doctorados en universidades en ese país, lo que confirma el creciente interés por una oferta educativa reconocida globalmente por su calidad académica, su orientación a la empleabilidad y su entorno multicultural. Además, la cifra refuerza la tendencia ascendente que ha mantenido Australia en América Latina, donde ya es el país número uno en atracción de estudiantes internacionales per cápita, según datos oficiales del Department of Education del gobierno australiano.

El posicionamiento de Australia como potencia educativa se refleja en la preferencia por sus instituciones en los rankings de Colfuturo: Monash University ocupa el segundo lugar global con 55 estudiantes colombianos admitidos, seguida por The University of Queensland con 52, y University of Technology Sydney, en el quinto puesto, con 34 seleccionados. Cifras que, unidas al crecimiento del 45 % en matrículas latinoamericanas en programas STEM durante 2024, evidencian una conexión estratégica entre la oferta australiana y los intereses académicos y profesionales de los colombianos.

“El vínculo con Australia ha madurado a través de años de cooperación institucional, visión compartida y apertura académica. Es el reflejo de una alianza sólida orientada al desarrollo”, señaló Jerónimo Castro, director de Colfuturo. A su vez, la embajadora de Australia en Colombia, Anna Chrisp, destacó que “las universidades australianas están listas para ofrecer una experiencia educativa de clase mundial en un entorno vibrante, multicultural e inclusivo”.

El programa Crédito Beca de Colfuturo, en alianza con Minciencias, financiará este año a 1.214 colombianos en total. Las áreas más demandadas fueron las ingenierías (272 seleccionados), seguidas por Administración (226), Ciencias Sociales (119), Ciencias de la Salud (104) y Ciencias Básicas (97). En todas ellas se identifican sectores alineados con los desafíos actuales de Colombia y con la agenda de innovación del sistema universitario australiano.