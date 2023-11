La colombiana Betsy Lorena Ramírez Gallego, diseñadora gráfica y próxima licenciada en artes plásticas de la Universidad de Antioquia, se ubicó en el primer lugar de la categoría Arte y Moda con su fotografía titulada Violeta Cósmica, tomada en la ciudad de Medellín con un Huawei P30 Pro, logrando capturar la efímera vida de la flor Ipomoea Violacea, conocida popularmente como ‘gloria de la mañana’.

“La foto surgió porque empecé a cultivar estas flores, que me parecieron muy bellas, y noté que tienen una vida corta, pues nace en la mañana y a las dos horas ya no está. Por lo que, estuve varios días haciéndole seguimiento y decidí empezar a tomar registro de su comportamiento a través de fotos. Fue muy especial observar el proceso de vida de la flor y poder registrarlo, eso me permitió lograr unas fotos muy especiales”, resaltó la ganadora.

Betsy Ramírez indicó que desde hace varios años es cercana a la marca china, pues siempre opta por usar sus dispositivos móviles, asegurando que ha probado con teléfonos de otras marcas, e incluso con su cámara profesional, y en ninguna oportunidad ha logrado los resultados de detalle y color que le aportan los smartphones de Huawei.