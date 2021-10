¿Por qué la canción se filtró en redes antes de salir?

Tostao: “Cuando se estaba haciendo la grabación se hizo una transmisión en vivo y el tema se volvió viral en todas las redes sociales. El video llegó a República Dominicana y lo vio nuestra colega Ross María, quien hizo un cover muy pegajoso, entonces por eso la invitamos. Así fue que conectamos con nuestros colegas y llegamos a esta sazón que está siendo muy bien recibida”,

¿Cómo fue trabajar con Silvio & El Vega y Ross María?

Slow: “La canción ayudó porque es alegre y nos conectó, cada quien aportó desde lo que sabe hacer. Fue un momento de unión que deja un mensaje de trabajo en equipo”.

¿Qué significa que Morena haya sido adoptada como himno en la celebración del mes de la Herencia Hispana?

Goyo: “Si la canción suma para algo tan importante que es seguir educando a la gente y recordar esta fecha, vale mucho la pena. Es muy importante que no solo se conozca a Chocquibtown, sino toda una cultura y los legados de cada región”.

¿De qué se trata el 101 de Amazon Music?

Goyo: “Nos sentimos encantados, en especial porque cuenta la historia de la diáspora africana en la música moderna, incluidos los afrolatinos. Es importante que servicios de streaming como Amazon Music descodifiquen la música y expliquen lo que hay detrás de cada ritmo de los géneros a través de este proyecto”.

¿De dónde nace esa intención de trascender lo musical con Chocquibtown?

Goyo: “Hace parte de la esencia de muchos artistas que se nos quedaron en el corazón, en mi caso lo que significó Notorious B.I.G. dentro del hip hop, que siempre hablaba de sus contextos, buenos o malas, que siempre iba más allá, no solamente con canciones, sino con su cultura, historia, raíces y muchas otras cosas”.

¿Cómo perciben esa tendencia de lanzar canciones cada cuatro

semanas?

Slow: “Positivo para algunos creativos, que necesitan estar sacando canciones, pero en el otro sentido siento que hay que darle vida a los temas, oxígeno, que orgánicamente exploten, que no les maten la vida tan rápido”,

Goyo: “Eso a veces se logra, ser hit y estar vigentes, de manera natural, que conectan y lo siento con Morena”.

¿Cómo fue la grabación?

“La parte de Lil Silvio & El Vega y la nuestra fue grabada en Miami, mientras que La Ross María en República Dominicana. Maneja un lenguaje particular, tiene esos tonos bien chéveres que queríamos mostrar, tiene mucho baile, mucha diversión, es un video con el que quieres sonreír todo el tiempo, es la vibra que queríamos proyectar”.

¿Ya se reencontraron con el público en shows en vivo?

Tostao: “Estuvimos invitados a un show de Manuel Turizo y fue la locura porque llevábamos casi 18 meses sin hacer conciertos presenciales, solo virtuales, pero estar ahí con el público es especial, nos produjo mucha felicidad, se le revuelve a uno el cassette, porque eso es lo que uno quiere hacer siempre”.

Goyo: “Emoción total, lo vi todo en cámara lenta para no perder detalle, me disfruté cada sonrisa, cada gesto”.

¿Qué planes hay para lo que resta del año?

Tostao: “Estamos programando para el próximo año un par de girillas, vienen varias colaboraciones. Queremos tirar mucha música para conectar con el público más allá de tanto perendengue. Morena es el abrebocas de todo un plan que tenemos con canciones que van a hacer cantar a la gente con una vibra muy bacana”.

¿Habían proyectado lo que hoy están viviendo?

Goyo: “La visión es muy importante y lo hemos tenido claro y por eso estamos en unas cosas y en otras no. Ahora no estamos en Colombia porque estamos pensando en algo global, abriendo caminos. Slow está haciendo cosas impresionantes, solo que él no cuenta, yo acabo de terminar con HBO Max una serie de documentales con perfomance muy bacanos, y vienen colaboraciones muy importantes”