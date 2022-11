Dejar de fumar, y si no se practica este hábito, no iniciarse en él, así como disminuir la exposición a sustancias peligrosas en actividades laborales o cotidianas, y en particular al radón, un gas radioactivo que a veces se concentra en espacios interiores como viviendas y oficinas, son las principales recomendaciones que emiten autoridades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para prevenir el cáncer de pulmón.

Hay suficientes motivos para prestarle atención y conocer más sobre esta patología. La OMS la clasifica como el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo y la primera causa de muerte relacionada con esta patología en el continente americano, con más de 324.000 nuevos casos y cerca de 262.000 fallecimientos cada año.

En Colombia, el más reciente reporte de la Cuenta de Alto Costo del Ministerio de Salud y Protección Social indica que se diagnosticaron 4.568 casos de cáncer de pulmón in situ e invasivos en Colombia, de los que el 25 % se detectaron en etapa temprana, es decir, en los primeros 23 días del surgimiento del tumor.

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de células malignas o tumorales que afectan los bronquios principales o terminales, alvéolos y tráquea, explica Jovani Osorno Serna, especialista en neumología y miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax.