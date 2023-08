La historia del café The Younger Brothers (hermanos menores) parece una leyenda. Dice así: “En la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, se siembra un café centenario que ha sido considerado como uno de los más preciados pues además de su sabor y aroma suaves, preserva tradiciones que pretenden reencontrar a sus consumidores con la ‘Madre Tierra’”.

Los Kogui, en su cosmovisión, se consideran los hermano mayores, habitantes del corazón del mundo y custodios de la naturaleza . Ellos guardan un conocimiento que los hermanos menores (no indígenas) han omitido o desatendido, pues como sociedad han naturazilado tantas cosas que los ha llevado a olvidarse de la naturaleza.

The Younger Brothers es más que una marca de café. Es una alianza y una suma de fuerzas entre los Kogui, representados por la familia Sauna, Revive International SAS, The Younger Brothers Traiding Co., y la cadena de hotelera Selina, que acaba de sumarse para ayudar a comercializar el café en los hoteles que tiene en el país.

La alianza se fundamenta en el principio 'Zhigoneshi', que se traduce 'yo te ayudo, tú me ayudas'. Es un asunto de confianza, de trabajo colectivo, pues finalmente lo que se busca es el beneficio de todos, el que cultiva, el que vende, el que consume, pero sobre todo de la naturaleza, porque sin ella no hay nada.

El café The Younger Brothers se puede conseguir en Estados Unidos a través de Amazon; y en Colombia, a través de los hoteles Selina. En Europa la comerzailización se espera que arranque finalizando 2023. Para más información, click aquí.