En la búsqueda de tener una salud mental y física equilibradas, el baile es una de las opciones más divertidas y agradables para tener en cuenta. La bailoterapia es una técnica para realizar ejercicio mientras bailas y a través de ella puede nutrir el cuerpo y la mente.

Esta se practica con cualquier tipo de música, entre los géneros más populares están los ritmos latinos como el merengue, la salsa, samba y hasta el hip-hop y el reguetón. El baile hace que una persona se divierta, se desestrese y centre la atención en su cuerpo.

La bailoterapia no solo trabaja los músculos, sino que también tiene un impacto significativo en cómo nos sentimos. Un estudio publicado en la revista Psychology of Sport and Exercise en 2021, encontró que las personas que participaron regularmente en clases de bailoterapia experimentaron una reducción significativa en los niveles de estrés y ansiedad en comparación con aquellos que no se involucraron en esta actividad. El baile estimula la liberación de endorfinas, neurotransmisores conocidos por su capacidad para mejorar el estado de ánimo y reducir los sentimientos de estrés.