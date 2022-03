Así lo manifestó Juan Manuel Lirio, geólogo del Instituto Antártico Argentino, que en declaraciones a Efe valoró el “buen estado” en que fue encontrado el buque, probablemente por la ausencia de “teredos”, un tipo de gusano marino que se alimenta de la madera de los barcos y que, en principio, no estaría presente en esa zona del mar Antártico.

En 1915 el barco del legendario explorador polar angloirlandés Ernest Shackleton se hundió en medio de una exploración y, hasta ahora, no se había podido recuperar. En febrero una expedición salió desde Sudáfrica para buscarlo y hoy confirmaron que lo encontraron.

¿Cómo fue encontrado?

“Estamos abrumados por nuestra buena suerte de haber localizado y tomado imágenes del Endurance. Este es, de lejos, el pecio (pedazo o resto de una nave) de madera de mayor calidad que jamás haya visto. Está erguido, bien orgulloso en el lecho del mar, intacto y en un estado de preservación brillante”, destacó, por su parte, Mensun Bound, director de Exploración de Endurance22.

Según este experto, en el naufragio incluso puede leerse aún la inscripción “Endurance” grabada bajo el pasamano de la borda.

En cualquier caso, el pecio está protegido como Lugar Histórico y Monumento bajo el Tratado Antártico, por lo que los investigadores se aseguraron de que mientras el naufragio era sondeado y filmado no fuera “tocado o perturbado de ninguna manera”.

“Por el Tratado Antártico no podés tocarlo ni sacar ningún artefacto, queda tal cual como está. Es un museo sumergido del que no se puede sacar nada, no podés llevarlo a ninguna parte y exponerlo”, recordó Lirio.

Entonces, ¿para qué sirve el hallazgo?

El descubrimiento no solo servirá para “salvaguardar” la historia de la investigación polar, sino para animar a una nueva generación a inspirarse en el “espíritu pionero, coraje y fortaleza” de los que navegaron a la Antártida en el navío, dijo Bound.