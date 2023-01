Durante el 2022 Bad Bunny fue uno de los artistas más sonados, pues el éxito que le supuso su álbum Un verano sin ti le hizo ganar millones de fanáticos, y aunque en el radar no se tiene registro de que está preparando música nueva, Yonaguni, una de sus temas más sonados, bailadas y coreadas, es tendencia en redes sociales.

Y es que la letra original, inspirada en una isla japonesa, cuenta la historia de un enamorado que no puede dejar de pensar en su objetivo amoroso: “Pa’ que antes que se acabe el año tú me des un beso/ y empezar el 2023 bien cabrón/ contigo y un blunt”, dice en uno de sus fragmentos, por lo que los comentarios y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y la conversación, incluso, se trasladó a Twitter dejando una lluvia de memes: