Es decir, Johan hace parte de la primera corte de estudiantes graduados en el doctorado en derecho que hoy estrena el emblemático campus, dejando tras su paso una huella que le concierne a la sociedad en general. Primero, le planteó a la universidad la posibilidad de cambiar los formatos de entrega de una tesis:

“En las universidades no existía la posibilidad de que alguien presentara un audio de tesis y como este doctorado se estaba formando en la UdeA, yo le presenté la propuesta a la Facultad de Derecho y fue muy receptiva y positiva y se incluyó en el reglamento del doctorado. Y no lo hice pensando en mí, porque yo podría haber hecho mi tesis escrita, lo hice pensando en que las personas con discapacidad deben tener el derecho a la accesibilidad y a producir sus tesis como mejor les pueda convenirse con su discapacidad”, explica Johan.

Así que su planteamiento lo que hizo fue dejar en evidencia que a una persona ciega le puede ir mejor hablando y por ende, haciendo una audiotesis; que a una persona sorda le puede ir mejor haciendo un video en lengua de señas; o que a alguien discapacidad cognitiva intelectual le puede ir mejor haciendo una tesis con pictogramas o con imágenes.

Segundo, tiene que ver con la pregunta que resolvió en su tesis, apoyada por su directora Sandra Patricia Duque Quintero: ¿Cómo las personas con discapacidad pueden llegar a tener unos ingresos? Una pregunta qué implicaba distintas consideraciones, como la falta de oportunidades laborales y educativas que tiene esa población, teniendo muy en cuenta que si bien algunas personas con discapacidad pueden, gracias a su privilegio, formarse y conseguir empleo, hay otras personas con discapacidad que no pueden hacerlo.

Y, ¿cuáles son esas personas que no? Por ejemplo, una persona que sufra una parálisis cerebral severa que le impida moverse, hablar y demás y que necesita siempre una asistencia personal permanente, es una persona que nunca va a poder generar ingresos por sí misma, de allí que se piense que debería existir una pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa, para que ellas puedan llegar a tener un ingreso más allá de la exigencia de tener que ingresar al mundo laboral puesto que nunca van a ingresar en él. También es importante que las personas con discapacidad que puedan acceder al mundo laboral cuenten con esa pensión no contributiva una vez la oferta laboral ya no les permita conseguir un trabajo.