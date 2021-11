Pero, ¿por qué?, si al pensar en los animales emblemáticos del país se plantea el cóndor de los andes, el jaguar, la guacamaya, el tucán, el oso andino o el de anteojos y la danta, pero no suele venir a la mente el chigüiro, ni siquiera sabiendo que este solo se encuentra en América del Centro y del Sur y que Colombia es uno de los privilegiados.

Es altivo, elegante, de mirada incisiva. Serio. Si pudiera hablar, probablemente no lo haría mucho. Parece un sabio, como si llevara a cuestas todo el peso de la historia y del pasado y muchos secretos que le han contado. Es un fósil. Uno viviente.

Más que roedores

El pelaje es largo y muy áspero en algunas zonas, pero escaso y apenas visible en otras. Mejor dicho, el pelaje poco los protege, por lo que son propensos a las insolaciones. Y como no usan cremas o bloqueadores, encuentran una barrera natural para cubrirse de los rayos solares: el lodo.

Los chigüiros se revuelcan en ese barro húmedo y allí se quedan, permanecen, en los días calurosos, pero prefieren las primeras horas de la mañana o las últimas del día; son crepusculares.

Y aman las manadas, sin importar la edad y el sexo, se reúnen con un macho líder: el que más se aparea, el más “dominante”. La madurez sexual la adquieren al año y medio y cada hembra puede tener de uno a dos partos por año con crías que alimentará durante cuatro meses.

Son más abundantes en los llanos colombo-venezolanos, el pantanal de Mato Grosso en Brasil y la Mesopotamia argentina y requieren sitios secos y estables para descansar, dormir y alimentarse, y agua para bañarse, beber, copular y refugiarse de depredadores, por lo que sus hábitats ideales son sabanas, selvas húmedas, bosques secos y matorrales.

Son muy flexibles. Sus dietas, por ejemplo, cambian con las estaciones y responden al clima y a su ubicación. A diferencia de otras especies, toleran bien los cambios de hábitats a causa de la actividad humana. Son capaces de, incluso, volverse nocturnos cuando se ven molestados por los humanos.

No son mascotas

Por su tamaño, su morfología y su comportamiento, habitan regiones de climas tropicales y templados y viven casi siempre cerca de cuerpos de agua como ríos o manglares. Para dormir necesitan suelo firme, para alimentarse y protegerse de depredadores requieren vegetación extensa y alta y para cuidar su piel y pelaje requieren del lodo.

Aunque, al compararlos con actitudes humanas, parecen creídos y altivos, en realidad son animales muy sociales, por lo que viven en grupos de mínimo cinco y hasta 20 individuos, liderados por un macho, el más dominante.

Nada de esto podrían tenerlo en cautiverio, no habría cómo garantizarles bienestar. Sería injusto con ellos. No estarían con sus congéneres, no podrían reproducirse ni tener comportamientos naturales, agrega la veterinaria.