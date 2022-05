Son, además, diversas. Hay un total de 20.000 especies en el mundo. Explica Pereira que las que se encuentran en las zonas más urbanizadas varían incluso dependiendo de la ciudad. “En Colombia, por ejemplo, no es lo mismo ir a mirar abejas en Cali o en Medellín, que venir a buscarlas a Bogotá o a Tunja. La diferencia de altitud hace que no se encuentren los mismos grupos”.

Luego, de ser necesario y para evitar que las personas actúen por sí mismas y las lastimen o maten, se inicia un procedimiento de reubicación. En él, se posicionan a las abejas en un cajón especializado y se las traslada hasta zonas seguras donde son recibidas por personas, campesinos, cuidadoreso apicultores que las cuidarán. “Son personas que aman las abejas, que las reubican, las rehabilitan y las cuidan y alimentan para que ellas mismas recuperen fuerzas”, añade Valencia.

Una vez están en una zona segura, se las ubica en cajones conocidos como “cámaras de cría”, sus nuevas casas, donde podrán prestar su servicio ecosistémico sin riesgo alguno.

Aunque algunas de estas abejas pueden producir miel (no todas tienen la capacidad), las personas que las rescatan y que será su hogar definitivo no suelen usarlas para comercializarlas, o al menos no es su objetivo primero. “Ellos no lo hacen por el producto, lo hacen porque lo aman. En épocas frías como la que estamos atravesando, por ejemplo, no les quitan su miel porque saben que ellas las necesitan y, en cambio, les dan alimento, les dan miel”.

Además de este proyecto, también hay estrategias en el área metropolitana que buscan cuidarlas, como pequeños refugios en varias partes de las ciudades donde las abejas individuales pueden estar de paso o asentarse, o como la aplicación llamada Área24/7, donde las personas aprenden a identificar, con solo una fotografía, qué especie de abeja es la que tiene cerca.

Este Día Mundial de la Abeja es una oportunidad perfecta para recordar su importancia, tanto de las abejas africanizadas, europeas, como de las propias de la región; de resaltar la necesidad de conservarlas y de protegerlas.