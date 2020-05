Aprender del síndrome de la cabaña

Le sucede a los astronautas y a los marineros. Es esa sensación de estar encerrado y no poder interactuar físicamente con personas diferentes a las que comparten ese mismo espacio. No importa el día, no hay forma de salir y hay que seguir con la misma gente.

De dónde viene

Estar encerrados genera más reacciones negativas de las que se cree. El psicólogo clínico y docente del CES, Juan Carlos Jaramillo Estrada, explica que al suprimirse las rutinas de ocio, el individuo se cansa mental y físicamente, porque no tiene variedad ni modificación, situaciones que pueden generar a veces frustración. Un ejemplo es no poder salir a caminar y menos ir a un restaurante o a un cine.

Esto se da porque la gente sigue unas reglas tácitas de interacción social, dice el experto, pero a medida que pasan los días se tienen dificultades. “Lo que antes era gracioso o tolerable, parece que ya no lo es tanto”. Eso porque no hay posibilidades de adaptarse rápidamente a los modos de ser.

Qué hacer

Los expertos consultados sugieren que en el confinamiento se deben generar condiciones de adaptación para resoluciones de conflicto. El aislamiento puede hacer a cualquiera susceptible de los síntomas del síndrome de la cabaña, aunque no es para alarmarse. Se recomiendan varias estrategias para reducir su afectación, como establecer reglas claras y conversaciones espontáneas en casa: “Hay espacios de comunalidad y de encuentro, de privacidad e intimidad. Incluso en las familias uno necesita tener lugares en los cuales sienta que está solo”, comenta Jorge Mc Douall Lombana. El doctor explica que, al haber confinamiento, durante la cuarentena se magnifica la interacción social y se reducen los tiempos de autonomía de cada persona, lo que hace que aumente la incertidumbre, esa sensación de no saber qué va a pasar, de no tener a dónde ir, de no poder estar solo.

Hay una técnica general que puede ayudar a resolver conflictos de grupo. Se le conoce en psicología como tiempo fuera: “Es definir un espacio aislado de la casa cuando las personas están saturadas, cansadas o airadas; es el lugar de resolución de problemas que se define previamente y donde los demás ya saben que se lo deben dejar tranquilo”, indica Juan Carlos Jaramillo.

Publicidad

La líder en salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha, Lina María González Ballesteros, apunta que se pueden tener comportamientos para disminuir los rasgos de incertidumbre, como llevar tapabocas, mantener distancia y lavarse las manos. Si ya se puede salir a la calle (como en la tarde para hacer deporte), es bueno hacerlo de una manera cuidada y tomando las medidas preventivas.

El psicólogo clínico dice que hay otras estrategias que parecen simples aunque son muy útiles. Una de ellas es escribir lo que se piensa o siente, como en un diario. En sentido extendido es cualquier actividad a las que se pueda dedicar el sujeto solo por un rato, es algo que ayuda a descargar la presión de situaciones como la de estar encerrado en una cabaña con otro.