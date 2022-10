“Anti-Hero” es el primer sencillo y en él dice directamente que ella es el problema, asumiendo la culpa de sus problemas y mostrando lo que tienen que lidiar cotidianamente, con lo que se refiere a su profesión y a la fama, aunque en un video de Instagram aseguró que no lo hace con la intención de que se sientan mal por ella.

“Realmente no creo que haya profundizado tanto en mis inseguridades en este detalle antes. Lucho con la idea de que mi vida se ha vuelto de un tamaño inmanejable y yo, sin querer sonar demasiado oscura, solo lucho contra la idea de no sentirme como una persona”, explicó en el vídeo. “Esta canción es una verdadera visita guiada a través de todas las cosas que tiendo a odiar de mí misma, y son todos esos aspectos de las cosas que no nos gustan y que nos gustan de nosotros mismos los que tenemos que aceptar si vamos a ser esta persona”, aseguró.

Mientras en canciones como “Bad Blood” y “Look What You Make Me Do”, apuntaba dedos, ahora Swift se mira al espejo y no duda en llamarse narcisista, señalar la dificultad que tiene para verse directamente o contar la terrible pesadilla (recreada en el video) de que su nuera la asesine para quedarse con su dinero.