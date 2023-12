De la incertidumbre al autodiagnóstico

“Empecé a pensar que me iba a morir y en algún momento decidí compartir esto que me estaba ocurriendo en mis redes sociales y oh sorpresa me empiezan a llegar una cantidad de vídeos de mujeres alrededor del mundo diciéndome revisará la enfermedad del implante mamario. Luego escuché a las mujeres de estos vídeos describiendo cuadros clínicos muy similares al mío. Rompí en llanto y lo primero que pensé fue: ¡bingo! Todo me hizo sentido, un cuerpo extraño dentro de mi organismo. Me dije por qué no lo pensé antes”, contó Moncayo.



A partir de las referencias y testimonios de otros mujeres, Moncayo terminó por autodiagnosticarse. “Tuve que ir entendiendo sola esta enfermedad y con el apoyo de todas estas mujeres ya tenían conocimiento de qué tenía que ir haciendo”, dice Moncayo.

El síndrome de ASIA fue descrito por primera vez en 2011 por Yehuda Shoendfled y Agmon Levine. El síndrome, cuyas siglas en inglés son Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants (Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes), se refiere a una reacción autoinmune o inflamatoria poco común atribuida a sustancias extrañas en el organismo, en este caso, las prótesis mamarias.