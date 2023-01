Wersching hizo parte del videojuego de The Last of Us en el papel de Tess. Vale la pena recordar que la mayoría de estos videojuegos se graban con actores reales para realizar captura de movimiento y hacerlos más emocionantes.

La carrera de la actriz fue más amplia en el ámbito televisivo al formar parte de series como Runaways, The Vampire Diaries, Bosch, General Hospital, entre otros.

Wersching fue diagnosticada con cáncer en 2020, pero eso no le impidió ser parte de programas como The Rookie, Star Treck: Picard en la que dio vida a la reina Borg, o de la recién estrenada serie The Last of Us basada en el videojuego homónimo.