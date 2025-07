“Tu paquete está retenido”: la trampa detrás de los mensajes de texto para robarlo

“Buscan interpelar a las personas con asuntos persuasivos como: ‘Tu paquete está retenido’, ‘Falta información para la entrega’ o ‘Entrega del paquete suspendida’”, advirtió el experto.

En varios de los casos identificados por ESET, los usuarios reciben un mensaje con el logo y diseño visual de empresas reales, acompañado de enlaces para “verificar datos” o “completar información pendiente”.

Sin embargo, al hacer clic, son dirigidos a formularios falsos donde se solicita información confidencial, que es recolectada por los cibercriminales. En algunos casos, incluso se les exige el pago de supuestos impuestos aduaneros o cargos de envío.

Uno de los ejemplos más comunes citados por el informe es el de una supuesta empresa llamada Express Service, que afirma tener una entrega suspendida. En el mensaje, un botón redirige a una página que simula ser legítima, pero en realidad es una trampa para capturar datos.

Otro caso involucra directamente a empresas reconocidas, como FedEx, que también ha sido utilizada en mensajes fraudulentos con un lenguaje aparentemente oficial.

FedEx y UPS han respondido públicamente a estos casos y reiteraron que no solicitan pagos ni información personal a través de canales no verificados. En su sitio web, FedEx aclara: “No pedimos pagos ni datos personales por correos no solicitados. Si recibe uno, no responda ni coopere con el remitente”. Por su parte, UPS ha publicado advertencias similares sobre intentos de fraude en línea usando su nombre.