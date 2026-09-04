Tesla presentó el Cybercab, un robotaxi sin volante ni pedales con el que desafiará las normas de tránsito en el mundo

Un vehículo diseñado desde cero para operar sin conductor humano, sin volante y sin pedales. Esa es la propuesta central del Cybercab, el robotaxi recién presentado por Tesla, con el que busca transformar el transporte de pasajeros y con el que plantea que ninguna persona tendrá que asumir el control durante un recorrido.
Le puede interesar: Optimus, el robot humanoide de Tesla, llegaría al público en 2027: esto es lo que promete Elon Musk
La propuesta de la marca, liderada por el magnate tecnológico Elon Musk, tiene una diferencia frente a otros servicios de robotaxi que operan en Estados Unidos, los cuales utilizan automóviles convencionales adaptados para la conducción autónoma.
En el Cybercab, la concepción del automóvil cambia por completo: ya no es un vehículo manejado por un individuo, sino una estructura desarrollada alrededor de un sistema autónomo que toma todas las decisiones al volante.