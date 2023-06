¿Por qué Microsoft no desarrollará más videojuegos para Xbox One?

Microsoft confirmó que ya no lanzará más juegos de desarrollo propio o ‘first-party’ para Xbox One y que se centrarán en la novena generación de su plataforma, Xbox Series X/S, aunque continuará proporcionando soporte para juegos de generaciones anteriores y los nuevos títulos se podrán jugar en Xbox One a través de la nube.

Diez años después del lanzamiento de Xbox One, la compañía tecnológica tomó esta decisión con el objetivo de continuar avanzando en el desarrollo de videojuegos con una tecnología más compleja.

Así lo informó el jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty, quien señaló que la compañía se centrará en el desarrollo de videojuegos para las consolas de nueva generación Xbox Series X/S. “Hemos pasado a la novena generación”, dijo Booty en una entrevista con Axios.