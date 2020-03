Huawei lanzó el p40, ¿cuáles son las novedades?

La apuesta de las grandes fabricantes de tecnología es crear un ecosistema propio, que sus aparatos (audífonos, celulares, tablets, televisores, computadores) se entiendan y se hablen entre sí. Huawei, Samsung y Apple han mostrado que esa es su estrategia para conquistar a los usuarios.

La línea de celulares es una de las más importantes en esa tarea. La surcoreana Samsung ya hizo su lanzamiento del año (ver Radiografía) y la china Huawei presentó ayer en una conferencia virtual sus nuevos teléfonos: el p40, p40 pro y p40 pro plus. Las propuestas de las dos compañías tienen algo en común: soportan redes 5G, no traen orificio para audífonos y tienen más de 3.800 miliamperios de batería.

Entre lo más innovador del P40 está su asistente virtual Celia (que fue lanzado el año pasado solo en China), y una aplicación para buscar otros programas que no están en la tienda. Recuerde que, debido al veto de Estados Unidos, los teléfonos chinos no incluyen los servicios de Google. Por ejemplo, no se puede descargar YouTube, pero la fabricante incluyó sus propios programas de streaming: Huawei Music y Huawei Video.

Tres, cuatro y cinco cámaras

Las pantallas de los tres móviles de Huawei siguen en la tendencia de eliminar los bordes. Son como ver “una copa llena de agua a punto de desbordar, para dar una experiencia de inmersión”, dijo en la presentación Richard Yu, director de la línea de móviles de la compañía.

En fotografía, el sistema frontal de los tres dispositivos es doble: una cámara de 32 megapixeles (mp) y un sensor que permite el efecto bokeh (fondo borroso). En cámaras traseras, el p40 trae un sistema triple: uno de 50 mp, otro de 16 mp y otro de 8 mp. En el p40 pro son 4: uno de 50 mp, otro de 40 mp, otro de 12 mp y un sensor para efecto bokeh. El p40 pro plus tiene una apuesta de 5, igual que el pro, pero añade un sensor dedicado solo al zoom.

Así, el Huawei p40 pro plus y el Galaxy S20 ultra serían las máximas apuestas para tomar fotos a larga distancia: permiten acercar la imagen hasta 100 veces.

Sobre estos lanzamientos, Sergio Ramos, editor en el medio especializado Social Geek, dice que las cosas “pro”, que se refería a tener las últimas características, ya no son lo último de las marcas. Ahora es ultra, max y plus, “como si también en los nombres quisieran mostrar que hay más y más innovación”. Estos últimos son ahora los más avanzados. El pro queda en la mitad.

Para el p40, Ramos señala que “es un celular súper bueno pero no hay un cambio sustancial. Más allá del diseño, no se ve la diferencia con el Mate 30 Pro”.

Por su parte, Stiven Cartagena, editor del portal de tecnología Android Latino, apunta que “si bien las cámaras del p40 son superiores a las del S20, algo en lo que Samsung sigue dominando son las pantallas, que son fabricadas por la misma compañía”.

Si es aficionado a la fotografía o quiere llevar su talento a un nivel profesional, los nuevos teléfonos de Huawei se lo permiten. Sin embargo, advierte Cartagena, los usuarios deben ser el doble de cuidadosos con las aplicaciones que descargan.

Como la App Gallery de la compañía no cuenta con la mayoría de aplicaciones populares, deben asegurar que estén en un sitio oficial antes de instalarla. De lo contrario podrían estar descargando códigos maliciosos y tener una mala experiencia con un teléfono gama alta.

En el lanzamiento global, el equipo se anunció por mil euros (unos $4.000.000. La compañía no ha confirmado el precio, fecha y disponibilidad en el país

Otros gadgets

La compañía también presentó su reloj inteligente Watch GT 2e. Promete dos semanas de batería, más funciones para monitorear el sueño y la actividad física. También mostraron unos llamativos lentes de sol, los Huawei X Gentle Monster Eyewear. Estos van a incorporan el asistente virtual de la compañía que, según David Moheno, director de relaciones públicas para Huawei Latinoamérica, también entenderá español y permitirá hacer llamadas, escuchar música y contestar llamadas.

Moheno aclaró que es fijo que la línea de los p40 llegará a Colombia y también hay una alta posibilidad de que se venda el nuevo reloj y los lentes. “Los consumidores deben pedirlo y ahí estaremos”, comentó.