Estos días no abuse de la red, compártala

Las preocupaciones por fallas en la red no son solo de este país. La Unión Europea, por medio del comisionado de industria Thierry Breton , le pidió a Netflix y YouTube quitar las transmisiones en alta definición para “prevenir una congestión de Internet y colapso de las conexiones”. Netflix respondió al llamado, reducirá sus bits en sus transmisiones en ese continente, lo que reduce el tráfico en un 25 %. Youtube explicó que todos sus videos se van a ver en calidad estándar por defecto.

Colombia, ¿preparado?

Sin embargo, señala Julián Casasbuenas , director de Colnodo, una organización dedicada a enseñar el uso estratégico de Internet, los problemas de conectividad cuando hay muchas personas usando la red no son nuevos. “No se sabe cuál es la capacidad instalada de cada operador, estamos en un momento de cambio, pero este tipo de problemas igual pasan cuando se venden más servicios de los que están preparados para brindar”, apunta (ver Para saber más).

“El mundo no estaba listo para esto, por eso el llamado es a hacer un uso responsable de los recursos. Sin conexión puede ser mucho más complicado llevar la situación”, señala Samuel Hoyos , presidente de Asomóvil, la asociación que congrega a los operadores Claro, Movistar y Tigo.

Cuando envía un video o una nota de voz, miles de datos viajan de un lado a otro, lo hacen por una especie de “carreteras”. Cada país tiene una infraestructura disponible, de eso depende qué tan rápido se mueven. Lo que está pasando en los últimos días es que hay más viajes de los usuales por esas carreteras. Están congestionadas y se teme llegar al punto en el que las redes no respondan.

¿Cómo ayudar?

Los operadores invitaron a hacer un uso racional y responsable de Internet. Es momento de pensar en las necesidades del otro y cómo nuestras acciones lo afectan. Esto puede evitar los picos de tráfico que amenazan la disponibilidad del servicio.

Los formatos en video y en alta calidad son los que más ancho de banda consumen en esa carretera donde, por estos días, hay taco. Lo primero es limitar lo audiovisual solo a lo necesario y repensar su uso de videollamadas, películas en streaming, videos de plataformas, historias y videojuegos. No se trata de que no se puedan hacer, apunta Hoyos, sino de usarlo con conciencia. “Si ya vio una película, cambie de actividad, haga videollamadas cortas y no deje YouTube reproduciendo todo el día”.

Publicidad

Luego viene el audio. En lugar de enviar una nota de voz de cinco minutos, haga una llamada desde su móvil. Si puede, incluso, ayuda a descongestionar las redes volver a usar el teléfono fijo. Si el mensaje lo puede dar por escrito, esa es la mejor opción.

Finalmente, recuerde que hay que darle prioridad al trabajo. Antes de las 8:00 de la mañana y después de las 8:00 p.m. baja un poco el tráfico. Imagine que Internet es un grifo por el que sale agua, no usarlo con prudencia es como dejar la llave abierta toda la mañana. Vaya a él cuando lo necesite y piense qué sería de su aislamiento si no tuviera la red. Es trabajo de todos evitar un colapso.