¿Están listas las redes para atajar mentiras?

La plataforma anunció que prohibirá los deepfakes (videos engañosos creados con inteligencia artificial) antes de que comenzaran elecciones en el Estado de Iowa, Estados Unidos. Las nuevas políticas, que solo se han aplicado en Estados Unidos, también bloquean contenidos que divulguen información engañosa sobre la participación en la elección como fechas falsas o requisitos para votar inexistentes. “La tecnología de YouTube permite un bloqueo más rápido de contenidos ilegales y en cuestión de minutos se quita. El verdadero reto de esta compañía es lo que va a hacer con las transmisiones en directo”, dice Jaramillo y añade que, al quedar en la web, este material se puede viralizar fácilmente. YouTube, propiedad de Google, no ha dado anuncios sobre la venta de publicidad ni los “En vivo” de actores políticos.

google, microsegmentación y ciberseguridad

A finales del año pasado, la compañía anunció que no cancelaría la venta de pauta política, sino que va a prohibir la microsegmentación, es decir, mostrar anuncios dirigidos a perfiles de usuarios muy específicos. Sobre esto, Jaramillo precisa que no es suficiente, porque la segmentación no es tan grande como en otras redes. Cabrales relata que hizo seguimiento a las campañas políticas del año pasado en Colombia y concluyó que una forma de darles más garantías de transparencia a los votantes sería que Google publique los montos que invierte cada candidato en un anuncio, además de las ubicaciones a las que lo dirige. El 11 de febrero, el medio especializado The Verge reportó que la compañía hizo una alianza con la organización Defending Digital Campaigns para dar mayores herramientas de ciberseguridad y proteger a los candidatos en EE. UU. de posibles hackeos.

twitter, ¿nace el debate?

Desde noviembre del año pasado, esta red canceló su venta de pauta política. Esto quiere decir que personajes electos, partidos y candidatos no podrán comprar los anuncios. En esta aplicación es donde se da el debate político (están líderes de opinión y figuras de gobierno de cada país). Otro anuncio es que a partir del 5 de marzo, la red va a etiquetar el contenido manipulado (videos falsos o con tecnología deepfake y fotos editadas) y eliminará esas publicaciones que se consideren como una amenaza a la integridad del otro. Mauricio Jaramillo señala importante el cambio, pero precisa que debates políticos se dan de forma orquestada; las personas se ponen de acuerdo para hablar de un tema específico y eso no es castigable. Por su parte, Cabrales dice que Twitter no debería dejar a políticos ocultar las respuestas, porque ahí se puede dar un debate interesante que puede ser silenciado.

