Es un hecho que en la actualidad existen las aplicaciones de seguimiento y los spyware (malware que vigila) que permiten rastrear de manera remota contraseñas y otra información sensible , convirtiéndose en un gran problema para la privacidad de los usuarios y compañías.

Cuidado con los clics y también con los oportunistas: Existen aplicaciones y correos electrónicos que pueden contener spyware diseñados para rastrear teléfonos. Lo más aconsejable para no ser víctima es descargar apps de repositorios oficiales y solamente hacer clic en enlaces que envíen personas de confianza y que no levanten ningún tipo de sospecha. Otras aplicaciones de seguimiento y spyware requieren del acceso físico del atacante al teléfono para su instalación.

El jailbreak al iPhone: En el caso particular de iPhone, la instalación de aplicaciones de seguimiento o spyware requiere del proceso llamado jailbreaking, el cual evita las estrictas reglas integradas de Apple sobre la instalación de software de fuentes distintas a la App Store.

La particularidad es que, si esto le sucede a un teléfono, no se notará la diferencia. Si quien lo hizo se apresuró o fue descuidado, es posible que no haya eliminado el software que utilizó para hacerlo. Cydia, Icy, Installer, Installous o SBSettings son de las herramientas de jailbreak más comunes. Para encontrarlas, simplemente hay que deslizar el dedo hacia la derecha en la pantalla de inicio para buscar en el teléfono, ya que no necesariamente aparecerán con el ícono de una aplicación.

Las alarmas en el uso de los datos: La existencia de una aplicación de rastreo o spyware en el teléfono también podría significar la excesiva utilización de datos, puntualmente porque es muy frecuente que se valgan del GPS para monitorear la ubicación del teléfono y usen el roaming de datos para informar a quien las controla. Desde el menú de Ajustes de los dispositivos (ya sea iPhone o Android) se puede comprobar el uso de datos y si alguna aplicación desconocida consume de manera desmedida, si esto sucede hay que instalarla de inmediato.

Otras señales: Según Eset, existen otras señales de que un dispositivo móvil podría estar siendo rastreado, por ejemplo, que la batería se agota más rápido y se mantiene caliente incluso cuando está inactiva; que el teléfono permanece encendido al intentar apagar la pantalla o se enciende cuando no se está utilizando; que las aplicaciones se ejecutan más lentamente; que haya aplicaciones desconocidas ejecutándose en segundo plano; o que el icono de ubicación se encienda de manera aleatoria. Por sí solos, estos factores no indican la presencia de aplicaciones de seguimiento, pero en su conjunto sí pueden significar un riesgo.

Atención a los mensajes extraños: Un mensaje de texto con lo que parecería ser un código de computadora o que esté plagado de números confusos, posiblemente se trate de un mensaje de “instrucción” enviado por el control remoto del software de seguimiento al teléfono. El software espía funciona al recibir dichos mensajes, que a veces pueden aparecer en su bandeja de entrada.

La evidencia del mundo real: Uno de los mejores consejos para saber si el dispositivo móvil está siendo rastreado es prestar atención a lo que sucede alrededor. ¿Alguien cercano ha dicho o hecho algo sospechoso? Podría ser tan simple como olvidarse de parecer sorprendido cuando les dices algo, o dejar escapar algo que de otro modo no sabrían.