Arte vs. tecnología: ¿Quién es el autor cuando la obra la hace una IA?

En la Cumbre del Jaguar, un encuentro internacional organizado por CoCrea que reunió expertos y líderes para debatir sobre cultura, tecnología y creatividad, dos juristas coincidieron en algo que parece sencillo, pero hoy divide al mundo: la creatividad es humana, pero las máquinas están difuminando las fronteras.

La inteligencia artificial ya no solo genera imágenes, música o textos, también ha disparado debates que, desde el ámbito legislativo al académico, obligan a replantear los cimientos de los derechos de autor y la ética .

“ El autor es una persona natural. Sin voluntad creadora, no hay obra protegida ”, comentó Gustavo Palacio, experto en propiedad intelectual. Su advertencia conecta con la pregunta que sobrevoló todo el encuentro: si una pintura o un poema conmueve como si hubiera sido hecho por un artista, ¿qué pasa cuando detrás solo hay un algoritmo?

Palacio explicó que la diferencia está en el grado de intervención humana. “No basta con escribir un prompt. El derecho de autor protege la forma en que se expresa una idea, no la instrucción a una máquina”, subrayó. Para él, la chispa creativa sigue siendo insustituible, aunque reconoció que el sistema jurídico tendrá que adaptarse, como lo hizo en el pasado con la llegada del cine sonoro o la televisión.

María Alejandra Echavarría, doctora en gestión de la tecnología, trajo a la mesa varios casos que ya dividen a los tribunales. “En India se aceptó una obra en coautoría entre un humano y una IA. Japón empieza a reemplazar la exigencia de originalidad por la de creatividad. En Estados Unidos, basta con que la obra no sea copia literal para registrarla”.

Uno de los casos más comentados en esta discusión fue el de una mujer en Estados Unidos que solicitó el registro de una historieta generada con imágenes creadas en Midjourney. Ella escribió los prompts, seleccionó las imágenes, redactó los textos y ensambló la narración completa. Cuando la Oficina de Derecho de Autor recibió la solicitud, inicialmente aprobó el registro. Pero tras el revuelo en redes sociales (ella misma publicitó la obra como la primera historieta registrada con IA) la entidad abrió una revisión del caso.

Los abogados de la solicitante explicaron que su intervención fue decisiva: ella conceptualizó, redactó y editó. Sin embargo, la decisión final fue mixta. “La oficina reconoció su autoría sobre los textos y sobre la obra como conjunto, pero negó la protección sobre las imágenes creadas con IA”, explicó Echavarría. “Lo que está en juego es si la inteligencia artificial fue usada como una herramienta, o si fue la verdadera creadora. Y si lo fue, no puede haber derechos, porque no hay autor”.

Ese “depende” es el corazón de la disputa actual. Si la máquina actúa de forma autónoma, aunque con una instrucción humana inicial, entonces no hay intervención creativa humana suficiente para que haya derecho de autor. Pero si el ser humano modela, edita, reinterpreta, entonces tal vez sí. Todo gira en torno al grado de control y de expresión personal en el proceso.

Los ejemplos para el debate abundan: un libro de poemas corregidos por ChatGPT o canciones en las que la melodía nace de una máquina y la letra de una persona. “Una cosa es usar la IA como corrector de estilo. Eso sigue siendo herramienta. Otra es dejar que cree desde cero. Ahí la frontera se rompe”, explicó Echavarría.

