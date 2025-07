Científicos descubrieron “olo”, un color que el ojo humano jamás había percibido

Un grupo de científicos de la Universidad de California en Berkeley ha logrado lo que durante décadas pareció imposible: mostrarle al ser humano un color que jamás había visto.

El hallazgo, titulado Novel color via stimulation of individual photoreceptors at population scale y publicado en Science Advances, marca un hito en la ciencia de la visión, al introducir “olo”, un tono azul-verdoso de saturación sin precedentes que no puede reproducirse en pantallas ni pigmentos y que solo cinco personas en el mundo han tenido la oportunidad de experimentar.

El descubrimiento fue posible gracias a una innovadora tecnología llamada Oz, que permite estimular individualmente las células fotorreceptoras de la retina mediante microdosis de luz láser. A diferencia de cualquier método óptico convencional, Oz no reproduce el color como una mezcla de luces, sino que lo fabrica directamente sobre el mapa de conos del ojo, usando un principio que los investigadores definen como “metamerismo espacial”.