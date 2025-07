4. Alice Cooper – The Revenge of Alice Cooper

El legendario Alice Cooper, pionero del shock rock, regresa con su primer álbum completo con la alineación original de su banda desde los años 70. The Revenge of Alice Cooper se grabó junto al productor Bob Ezrin y busca recuperar la energía irreverente de sus primeros discos.

La crítica especializada de AllMusic destaca canciones como Kill the Files, Black Mamba y I Ain’t Done Wrong, que combinan glam rock, blues y la teatralidad característica de Cooper. La inclusión de pistas grabadas por el guitarrista Glen Buxton antes de su muerte en 1997 añade un valor histórico a esta producción.

5. Talking Heads – More Songs About Buildings and Food [Super Deluxe Edition]