Recientemente se ha hecho viral el video de una usuaria de TikTok que llora desesperadamente porque a su nuevo iPhone no le dura la batería.

“Ya saben que algunos iPhones están funcionando mal y al mío lo que le pasa es que no le dura la batería. Y yo necesito que le dure. Así que he venido a una tienda Apple para explicarle al chico que no es que quiera que me devuelvan el dinero y cambiar de móvil, porque yo este móvil lo quiero, lo que necesito es que me lo arreglen para que tenga la batería más tiempo”, decía entre lágrimas @byhermoss, la protagonista de la publicación que se difundió a gran velocidad.

En pocos instantes la publicación se llenó de mensajes similares al que compartió el periodista español Javier Villamor, en X: “Por favor, miren los dos videos enteros y vean qué tipo de sociedad estamos creando. Gente que es incapaz de gestionar sus emociones y que se vienen abajo por cualquier cosa. Estoy realmente preocupado por el futuro”, y desembocó en su eliminación.