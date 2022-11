La fecha no se va a mover, así lo confirmó La Nasa este jueves. El próximo 14 de noviembre será el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I desde Cabo Cañaveral (Florida), con la confianza de que la posible formación de una tormenta tropical en el Caribe, que podría moverse hacia el norte, no suponga un obstáculo para este viaje hacia la Luna.

El administrador asociado de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, Jim Free, señaló este jueves durante una teleconferencia que “van bien” los preparativos de cara al despegue de esta misión con la que la agencia espacial estadounidense busca preparar el futuro envío de astronautas al satélite terrestre.