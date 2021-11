No son profesionales

Para Ortiz su interés por los cohetes tiene más de cinco años pero cada día crece más. “Todo ha cambiado desde aquel día que lanzábamos cohetes de papel. Ya hemos visto cómo funcionan los cohetes, qué tienen, hemos aprendido sobre astros, ingeniería y diferentes áreas de la ciencia”. Todo esto, dice, sin ser profesionales aún, aunque pronto lo serán.

Publicidad

Sara Estefanía Dona, joven líder de uno de los experimentos, dice que quiere estudiar ingeniería aeroespacial una vez se gradúe del colegio. “A mí me fascina el espacio. No me imagino hacer otra cosa que no sea esto. Lo reafirmé cuando el Perseverance de la misión Mars 2021 llegó a Marte, lloré al verlo amartizar”.

Dice que pensar en el poder que tiene el ser humano no solo para irse de este planeta sino para, con esa misma ciencia, ayudar y revertir el cambio climático y los demás daños que ha ocasionado, es lo que la motiva. Por eso, le emociona que desarrollos e ideas suyas ya estén unos kilómetros más cerca del espacio.

Eso porque, como recuerda el coordinador Ruiz, desde la estratósfera “ya se ve el negro del universo” y, sobre todo, porque para ellos “se trata de aprender haciendo, no es solo tomar un libro, sino probar y experimentar”.