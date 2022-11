Agudelo recomienda estar atentos desde las 2:00 de la mañana. La Nasa confirmó que el eclipse parcial comenzará a las 3:09 a.m., con la totalidad comenzando a las 4:16 a.m. y terminando a las 5:42 a.m., luego se reanudará y durará hasta las 6:49 a.m. (por eso aquí no se verá completo porque a esa hora ya el cielo está muy iluminado y ya estará la Luna en el horizonte).

Para la divulgadora es ideal escoger un lugar alejado de contaminación lumínica y no se necesita telescopio (aunque si lo tiene mejor), se verá a simple vista si el cielo está despejado. Y ojo, porque va a ocurrir algo interesante: Urano va a estar en oposición, en línea recta con la Tierra y el Sol. “Quienes tengan telescopios o binoculares pueden verlo y hay que aprovechar porque no es fácil, está muy lejos, esperaría que se pueda ver con telescopios”, dijo Agudelo. Una guía es que se verá como un punto azul en el cielo.

¿Se anima a madrugar este martes? Si es así, ojalá el cielo despejado lo permita