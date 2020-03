Dedíquense (jóvenes) a ver información sobre el coronavirus. Todo el personal de salud y urgencias que nos dedicamos a atender la enfermedad, requerimos que la gente joven se entere de lo que debe hacer.

Hay que pensar en todos. No hay que salir a la calle, ni estar en los centros asistenciales pidiendo atención ante el primer síntoma, porque tienen tos o fiebre. Solicitan que se les haga la prueba, porque lo importante son ustedes. ¿Quieren saber si se deben internar en un centro médico con sus redes para contar que tienen el coronavirus?

Si los profesionales, los médicos les piden que se vayan y se queden en sus casas, no es por negarles el servicio, es porque se debe atender a otros pacientes con prioridad, por su edad y complicaciones de salud. Atender la enfermedad requiere personal y medios, intensivistas e internistas. Requiere tiempo y cuidados para no expandir el virus.

Hay que ponerse serios. Ustedes deben quedarse en casa y los pacientes que se pongan malos, de verdad, vendrán a urgencias. Lo que se trata es de que no piensen en ustedes sino en los demás. Si ustedes tienen síntomas, la prioridad es no pasárselos a otros. Lo que se necesita, para destruir este virus, es solidaridad. Les pedimos respeto, no son el centro del mundo.