Como ha ocurrido en los últimos congresos gremiales, la Asobancaria también aprovechó su convención para que los aspirantes presidenciales presentaran sus propuestas en materia económica. Catorce precandidatos fueron invitados, de los cuales once aceptaron hablar ante el exigente auditorio de los banqueros y exponer sus ideas sobre cómo promover el crecimiento económico. María Fernanda Cabal, Sergio Fajardo y Gustavo Petro no asistieron. La primera se excusó porque tenía programado un viaje fuera del país; el segundo, porque a esa hora dictaba una clase virtual y las razones del tercero no se conocieron. Entre los invitados no estuvieron ni Rodolfo Hernández ni Enrique Peñalosa. El presidente de la Asobancaria, Hernando José Gómez, informó que personalmente había invitado al senador Petro para que los acompañara en el debate y lamentó que no haya podido asistir, pues a los banqueros les hubiera encantado escuchar sus propuestas.

Aunque la lista de aspirantes tendrá que depurarse, la verdad es que la contiende electoral ya arrancó. Por ello, y después de escuchar a algunos de los precandidatos en el evento de la Asobancaria, vale la pena hacer algunas reflexiones. Es hora de exigirles a los candidatos que pasen de las frases comunes y temas generales a las propuestas concretas. Es fundamental que detallen sus planteamientos para poder evaluar su viabilidad y hacerles la prueba ácida de la coherencia y el populismo.

Porque, precisamente, lo que está ocurriendo ahora es que el único que está lanzando ideas concretas es Gustavo Petro. Que para muchos son equivocadas, fácilmente rebatibles e incluso descabelladas, es cierto. Como su propuesta de que el Banco de la República prenda la imprenta y le preste al gobierno para financiar una renta básica; o dejar de explorar y producir petróleo para exportar o la más reciente, que desató un avispero, de intervenir los arriendos. Pero en la medida en que es el único que está diciendo cosas, pues se destaca entre los otros.

La invitación a los candidatos, por supuesto, no es a tomar la vía del populismo ni de las ideas descabelladas, pero sí a concretar. A que los electores comiencen a saber por quién van a votar. Muchos de los candidatos que escuchamos por estos días parecen llegar a la contienda con las mismas frases obvias y bien intencionadas que, por momentos, parecen el índice de un plan de desarrollo. No está claro por qué no plantean propuestas innovadoras y que conecten en el debate: si es porque no las han trabajado o si es porque no se atreven a pisar ningún callo.

Es hora de que se comprometan más allá de los diagnósticos conocidos y pasen a las soluciones reales. Interesante, por ejemplo, sería escuchar con más profundidad qué tipo de reformas fiscal, pensional o laboral estarían dispuestos a acometer. Puede que no sean temas vendedores en una campaña, pero medirían la capacidad de cada uno de ellos para enfrentar estos dificilísimos asuntos. De esta manera, el electorado podría contrastar si las propuestas son buenas o malas. Si son realistas y coherentes y, sobre todo, si llevan a políticas económicas responsables.

En el debate frente a los banqueros, hubo discursos interesantes de liderazgo, legitimidad y gobernabilidad. Pero, frente a la pregunta: ¿qué política promoverían para recuperar la senda de crecimiento económico?, la mayoría se fue por las ramas. Igual sucedió en temas de movilidad social, equidad, empleo e informalidad.

Sería bueno escucharlos cómo piensan resolver el complejo tema fiscal que recibirán si llegan a la Casa de Nariño. Primero, si se comprometerán a cumplir la regla fiscal y, si es así, cómo lo harán. El entrante gobierno tendrá que hacer un ajuste de 40 billones de pesos en su cuatrienio. Pero, también, qué harán con el petróleo y el carbón para ser coherentes con la descarbonización. Cómo aumentar el número de efectivos de Policía y Ejército para ayudar a la seguridad del país o qué plantean para mejorar la educación.

Finalmente, hay que señalar un punto importante. Quienes asistieron al evento de la Asobancaria, en clara alusión a Petro, coincidieron en los riesgos que se ciernen sobre la inversión y, por supuesto, en la economía si se pierde el pragmatismo en las políticas públicas, la seriedad y la estabilidad macroeconómica. Obviamente, hay que corregir muchas cosas para atacar la inequidad y crear nuevas oportunidades económicas en todo el territorio nacional, pero hacerlo con responsabilidad. Queda un interrogante. ¿Lograrán estos candidatos llegar unidos el próximo año? Ellos mismos reconocen que sería un suicidio político ir solos. Se

necesitan menos egos y más liderazgos