¿Por qué Petro mantiene la gasolina más cara?

Que un galón de gasolina en Colombia cueste hoy más que en Estados Unidos —la mayor economía del mundo y uno de los mayores consumidores de energía— es una paradoja difícil de explicar. Más aún si tenemos en cuenta que el ingreso per cápita en Estados Unidos es más de 8 veces superior al de Colombia.

Mientras un ciudadano de ese país paga cerca de 3 dólares por un galón de gasolina, un colombiano debe pagar más de 4 dólares –por encima de los $16.000–. Y todo porque la gasolina se ha convertido en reflejo de la política económica de Gustavo Petro que suele trasladar sus déficits al ciudadano común.

El Gobierno aumentó el precio del galón de gasolina de 9.200 pesos, en agosto de 2022, a cerca de 16.500 pesos, al comienzo de este año. Es decir, le han subido a cada galón de gasolina 7.300 pesos, un aumento del 79%. Y el contraste es inmenso ahora cuando saca pecho al anunciar una rebaja de apenas 300 pesos a partir de febrero.

¿Por qué no lo hizo antes si con el desplome en el precio del petróleo y del dólar, el gobierno estaba en mora de disminuir el valor? Petro estaba dejando pasar el tiempo, hasta que se vio obligado a hacer este pequeño ajuste, que no tenía ninguna justificación mantenerlo porque ya se cerró el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

La rebaja no es ningún favor que le hace el gobierno a los colombianos sino el cumplimiento –demorado– de lo estipulado en el Fondo. Dicho mecanismo nació en 2007 para hacer menos drástico el impacto de las variaciones del precio en el mercado internacional. Si el precio del petróleo se disparaba, se usaba el fondo para evitar que subiera abruptamente la gasolina. Y de la misma forma, cuando baja el precio internacional y el dólar pierde valor, se debe abaratar la gasolina.

Así entonces, la rebaja de los precios no se trata de ningún gesto magnánimo del Presidente de cara a las elecciones, sino que está acogiendo –más tarde que temprano– lo que señala el funcionamiento del Fondo de Estabilización. El interés que ha demostrado el presidente Petro por tener recursos frescos y disponibles en caja tal vez es una de las razones para que la rebaja sea de manera muy gradual según lo anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

¿Por qué el Gobierno no baja más el precio si los colombianos están teniendo que pagar 3.000 pesos por encima del precio internacional? Cuando llegó Petro al poder en agosto de 2022 el barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, estaba cercano a los 100 dólares, mientras que la cotización del dólar rondaba los 4.400 pesos. Actualmente el precio del barril del Brent está en niveles de 63 dólares y la cotización del dólar bajó a 3.700 pesos.

Es decir, cuando llegó Petro el barril costaba 440.000 pesos y ahora estaría en 233.100 pesos. Una caída a casi la mitad. Y por el contrario, Petro ha aumentado el precio de la gasolina a casi el doble.

Como el precio del galón de gasolina no está recibiendo subsidios del Fondo desde mediados de 2023, porque está por encima del precio internacional, el gobierno no tiene otro camino que reducir el precio a los consumidores. Y así lo debió hacer desde que empezaron a bajar el petróleo y el dólar, pero no lo hizo, alegando tener que cubrir el déficit que había acumulado el mismo fondo.

Pero una razón de fondo, que no explica el Gobierno, es que los colombianos que consumen gasolina están “subsidiando” a los transportadores de carga por carretera que usan el diésel o ACPM. Pues el gobierno decidió no subir tanto el diésel, tal vez para no echarse encima a los transportadores y exponerse a paros y jornadas de protesta en las carreteras.

El valor de un galón del diésel estaba, en promedio, en 9.400 pesos en agosto de 2022 y se mantuvo congelado durante la mayor parte de este gobierno hasta que se decidió hacer un primer incremento de 1.900 pesos hasta llevarlo a 11.300 pesos. Es decir, que mientras la gasolina ha aumentado cerca del 80%, el alza del diésel solo ha sido del 20%, una diferencia abismal.

La inflación podría ser superior a la del año pasado y el valor de los peajes también se ha incrementado, de manera que es poco probable que el precio del ACPM siga aumentando, con lo cual no se podrá bajar de manera más acelerada el precio de la gasolina.

En plena época electoral veremos qué otros anuncios hace el gobierno para mostrarse generoso con sus votantes.