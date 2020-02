Las exportaciones colombianas no tuvieron un buen año, como se observa en las cifras de 2019 que acaba de publicar el Dane. El valor en dólares de las exportaciones totales, que fue de US$39.501,7 millones, cayó 5,7 %, frente a 2018. Buena parte de la responsabilidad de la caída de las exportaciones en 2019 se explica por el desempeño de uno de sus rubros más importantes, el grupo de combustibles y productos extractivos que disminuyó 11,1 %, alcanzando US$22.023,8 millones en el año completo.

No es nada positivo para la economía colombiana, tan dependiente de los recursos minero-energéticos en los últimos tiempos, que estos no se estén vendiendo bien el mercado externo. Dentro del grupo de combustibles, se encuentran las ventas externas de carbón, cuyo comportamiento arrastra al resto del grupo, con una caída de 23,9 %. El carbón está siendo sustituido por otras fuentes de energía en muchos países desarrollados, y a eso se agrega, en esta ocasión, la desaceleración de China. La demanda externa del carbón está cayendo y lo seguirá haciendo en los próximos años.

El país tiene que enfrentar esa realidad y prepararse para sustituir esos ingresos por otros, producto puede ser del mismo sector minero, donde hay buenas posibilidades en la producción de cobre, el mineral por excelencia de la transición energética, o de la esperada reactivación de las exportaciones de productos agropecuarios, y manufactureros, a las que también les fue muy regular en 2019. El valor de las primeras apenas aumentó 0,8 % en 2019, mientras que las manufactureras cayeron 0,4 %.

Lo complicado de la situación es que están revelando dos factores estructurales que van a detener la recuperación de las exportaciones colombianas en el corto plazo y que hay que reconocer y gestionar. El primero ya se mencionó y se refiere a la previsible caída de la demanda de carbón.

El segundo factor está relacionado con la poca penetración de las exportaciones colombianas distintas a las minero-energéticas en los mercados internacionales. El país retrocedió en términos de tener una estructura exportadora más diversificada. En un momento, hacia finales del siglo pasado, se había logrado que los bienes primarios colombianos fueran al mundo desarrollado y los manufacturados a países vecinos en desarrollo. Eso no se pudo mantener y Colombia empezó a depender excesivamente de los primeros.

A las exportaciones agropecuarias y manufactureras les está costando recuperar el terreno que habían ganado, su logística y su trabajo, que debieron ceder con el cierre del mercado venezolano y la reducción de su competitividad precio, en medio del boom de las materias primas y los problemas de logística. Los productores colombianos perdieron la oportunidad -por su baja productividad y el sesgo antiexportador de la política pública- de participar en las cadenas de valor modernas y con eso se alejaron de las secciones más dinámicas de los flujos de comercio.

El desempeño de las exportaciones es una de las grandes preocupaciones de la economía colombiana. No solo las exportaciones no se han diversificado, sino que además las no minero energéticas no compiten y pierden posibilidades en los mercados externos. La reducción de los ingresos que producen las exportaciones afecta las cuentas externas del país y, por ese camino, al resto de la economía. La producción nacional no compite con las importaciones, aumenta el desempleo y el déficit comercial. Urgen políticas públicas, pero también esfuerzo privado para elevar nuestra competitividad.