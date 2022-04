A la propuesta de “perdón social” de Gustavo Petro se le han comenzado a poner muchas arandelas con el paso de los días. Pero vale la pena quedarse con el planteamiento inicial: “Lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, fue lo que dijo el candidato Petro en la emisora La W.

Petro comenta que ya lo había planteado en el Congreso. En ese momento, en un video se le oye decir que “Jacques Derrida habla del perdón social, del perdón generalizado. Él dice que en ciertas épocas históricas, muy de vez en vez, una sociedad puede tener el acto imaginario y creativo y virtuoso de un gran perdón social para sus integrantes”.

La pregunta es si de verdad en este momento de la historia del país se necesita un perdón generalizado como el que plantea el candidato. Porque, si hacemos cuentas, ya se dio un relativo perdón a los paramilitares. Y se le dio un perdón más amplio a los guerrilleros. ¿Ahora quiénes faltan por perdonar? ¿Los corruptos tal vez? ¿O tal vez sigue Gustavo Petro en esa teoría de que toda la sociedad es culpable?

Porque, de cierta manera, la propuesta de Petro cuestiona las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz. O, si no, ¿para qué es la Comisión de la Verdad? ¿O para qué es la Justicia Especial de Paz? Precisamente, ambas cumplen ese papel de justicia restaurativa que Petro está reclamando con su “perdón social”. ¿Acaso, entonces, también alguien podría señalar a Petro de “estar haciendo trizas la paz”?

O sería aún más controvertido si su propuesta busca que “todos” pidan perdón. “El perdón social no es para dos hermanos —dijo Petro refiriéndose a Iván y Samuel Moreno—, ¡qué barbaridad!, el perdón social es para todos y todas”. ¿A qué se refiere con para todos y todas el perdón “generalizado”? ¿Acaso los empresarios o los científicos o cualquier ciudadano que ha contribuido al progreso del país tiene que pedir perdón? ¿O inclusive los que, simplemente, viven su vida? Por momentos se parece a la narrativa de las Farc, cuando estaban en el proceso de paz, que parecían querer que toda la sociedad asumiera culpas para poder justificar el hecho de haber tomado las armas o tal vez, quién sabe, tranquilizar su conciencia.

El análisis previo cabe si la propuesta no tuviera ninguna intención electoral. Sin embargo, el hecho de que se produzca la visita de Juan Fernando Petro, el hermano del candidato, a varios presos, por los más horrendos crímenes hoy condenados y encerrados en la Picota, hace inevitable también leer la propuesta desde ese punto de vista.

Sin duda, Petro sabe que aún no ha podido romper el techo de las encuestas y los votos. Lo dejó muy claro el corresponsal de El País de España, Jorge Galindo, experto en datos. En un artículo reciente explicó que ninguna encuesta “le da más de un 37 %, y la media está en un 35 %. Sin ese 15 % que falta hasta la mitad más uno de los votantes, que con la participación de la primera vuelta de 2018 equivaldría a casi tres millones de votos extra, no habría victoria”.

Petro necesita más votos para convertirse en presidente, eso es evidente. Esta no solo es la tercera vez que aspira a la presidencia, sino que lleva más de un año en modo campaña y, al parecer, aún no logra el número de apoyos que necesita. Tiene claro que cualquier voto suma y por eso no sería raro que tenga interés en los votos de las familias de los cerca de 100.000 presos que hay en Colombia.

¿O qué otro sentido tiene que en la recta final de campaña lance una propuesta como la del “perdón social”?

Con el agravante de que cuando le preguntan a Gustavo Petro por qué su hermano estaba visitando a Iván Moreno en la cárcel, él no solo menciona su propuesta de perdón social, sino que dice que Iván Moreno “fue corrupto”.

Iván Moreno fue el gran cerebro del cartel de la corrupción de Bogotá durante el gobierno de su hermano Samuel Moreno. Era el de los negocios. Está condenado por tres o cuatro casos porque la Fiscalía se cansó de buscar más pruebas, a pesar de que eran muchos más los casos en los que lo involucraban testigos como Emilio Tapia. Por no hablar de lo que hizo él mismo como alcalde de Bucaramanga: todas las auditorías se quemaron en un hasta hoy curioso incendio del Palacio Municipal.

¿No será que quien tiene que pedir perdón es Gustavo Petro por decir que Iván Moreno “fue corrupto”? ¿Tantos impuestos de la gente en cuentas bancarias y propiedades en el exterior de estos delincuentes de cuello blanco pueden tener perdón?