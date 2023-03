¿Cuántos Lucas?

¡No todo vale!. Decía con gran acierto el filósofo metido a político Antanas Mockus. Se refería a que en la política como en la vida hay ciertos límites éticos que no se pueden correr o cruzar para lograr el objetivo que se busca.

La expresión sirve de inspiración para estudiar el caso de la valla que instaló en Medellín el concejal Lucas Cañas, del partido Conservador y hasta hace poco presidente del Concejo de Medellín como cuota de la coalición del alcalde Daniel Quintero. Resulta que a Cañas se le ocurrió la ‘brillante’ idea de poner en una valla un enorme billete de 100.000 pesos, quitó la cara del expresidente Carlos Lleras para poner la suya y una frase de gran tamaño en la que se lee: “Lucas para todos”. De inmediato en las redes sociales le llovieron críticas. Algún usuario le alcanzó a preguntar de manera socarrona si eso era “lo que está ofreciendo por voto”. Tal vez sobre el entendido de que si bien el concejal no es aún candidato no se descarta que se lance a la Alcaldía de Medellín o que quiera repetir en el Concejo. Cañas respondió: “No, con “lucas” no pienso obtener votos”. Y añadió que su propósito es que la gente tenga “Lucas” para llevar sustento a sus hogares.

Más allá de los ataques que algunos le lancen o de las explicaciones con las que él justifique su propaganda, más allá de si alguien considera que se trata de una campaña política muy creativa o de si por el contrario otro cree que es muy cuestionable, lo cierto es que esa valla parece ser el símbolo de que se ha cruzado una línea roja en la manera de hacer política.

Por supuesto hay que dar el beneficio de la duda y pensar que el concejal simplemente quiso hacer público un mensaje que consideró ingenioso. Pero más allá de su caso en particular el episodio permite hacer reflexiones sobre la manera cómo se está haciendo política en Colombia y sobre todo sobre cuáles son las motivaciones hoy tanto de políticos como de los electores.

¿Acaso el propósito de un político se puede resumir en poner en la mano de los ciudadanos un billete de 100.000? Habrá quienes por supuesto responderán con entusiasmo que sí. Sin embargo, ese gesto se aleja mucho del ideal de la política. Cuando la propuesta de un político se expresa en un billete la política no se enriquece, por el contrario automáticamente se hace muy precaria y la sociedad se empobrece. Cuando los billetes ocupan el lugar de las propuestas o de los principios algo importante se ha perdido.

La monetización de la política es tal vez, hoy, una de las peores pandemias de nuestra sociedad. Por momentos parece que fueran más los políticos que, sin pudor, entienden la política como un mercado de transacciones.

Por supuesto que el país ha visto casos extremos que son otra historia y caen en lo delincuencial. Como el caso de Juan Carlos Martínez, senador, a quién la revista Semana citó diciendo que la política era mejor negocio que el narcotráfico. O de Ñoño y Musa que apostaban millones a ver cuál de los dos sacaba más votos porque tenían medido el derrame de dinero público. O el alcalde de Bogotá Samuel Moreno que murió pagando su condena por robar la plata de todos los habitantes de Bogotá.

Pero no estamos hablando de esos casos extremos. Sino de una nueva camada de políticos, un sector de ellos, quienes pareciera estar más conectados con la idea de la política como un ejercicio de manejo de dinero que la política entendida como el arte de gobernar bien a una sociedad.

Hay momentos de la historia en los que parece necesario, como diría Álvaro Gómez, hacer acuerdos sobre lo fundamental. ¿Será que podemos ponernos de acuerdo en un compromiso mínimo? Como por ejemplo, que lo de exponer un billete cuando un político habla con sus potenciales electores no solo es de mal gusto sino que puede dar lugar a serios malentendidos sobre el propósito de su mensaje.