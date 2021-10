En la versión que podría decirse más icónica del premio El Colombiano Ejemplar, pues sucede en medio del momento más desafiante para la humanidad, como ha sido la pandemia del covid-19, conocimos 17 grandes historias de solidaridad y esperanza. Personajes e instituciones que, con sus obras y acciones diarias, grandes y pequeñas, están transformando vidas y contribuyendo a un mejor país.

Sin duda alguna, seleccionar a los merecedores de llevar el título de Colombiano Ejemplar 2021 no fue una tarea fácil para el jurado calificador, integrado por personas muy destacadas en el país gracias a su aporte a la sociedad desde diferentes campos del conocimiento. Y no lo fue porque, por fortuna, el país está lleno de ciudadanos ejemplares. En todos los rincones de la patria hay gente que está haciendo algo por mejorar la vida de sus comunidades. La selección lo dice todo. Fueron premiadas historias reales, con rostro, de la Guajira, el Caribe, el centro del país, el Pacífico, la región antioqueña. Llena de esperanza, pues, ver a tanta gente trabajando, la mayoría de las veces en forma silenciosa, sin alardes ni deseos de figurar. La humildad con que recibieron el galardón engrandece más sus actos y los convierte en un ejemplo todavía mayor. Tal es el caso de José María Acevedo Alzate, distinguido en la categoría de empresa, quien a sus 102 años afirmó: “Yo no creo que sea un ejemplo para los demás, mi preocupación es que la gente y cada uno de los cuatro mil y pico de colaboradores me vean como una buena persona”. O Moisés Wasserman, premiado en la categoría de Ciencia y Tecnología, quien señaló que solo ha querido hacer su trabajo de manera comprometida. En general, todos los homenajeados en la noche del miércoles pasado dieron muestra de enorme generosidad al afirmar que solo han cumplido con su deber, con lo que les ha correspondido. No buscan publicidad, es verdad, pero el país sí necesita visibilizar la labor que hacen, en especial en estos tiempos tan difíciles y convulsos por los que pasa la sociedad en la que vivimos. Que su imagen trascienda a través del tiempo, de manera que inspiren a otros.

El nombre de este premio, que nació en 1999, se confunde con el de nuestro diario y con quienes nacimos en esta bella patria. Esto nos llena de orgullo. Muy pronto, en cuatro meses, EL COLOMBIANO cumplirá 110 años y deseamos seguir destacando a muchos más personajes, obras e instituciones que trabajan sin pausa por un mejor futuro. Queremos mencionar nuevamente a las personas e instituciones que en las diferentes categorías fueron galardonados. En Medio ambiente se premió al cuerpo colegiado Comunidades Guardianes del Río Atrato (Quibdó) y a Hammes Reineth Garavito Suárez, docente de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. En Ciencia y tecnología, a la Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB) de Medellín y a Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional. El premio de Colombiano ejemplar en el exterior fue para Yuri Buenaventura. En Cultura se reconoció al Festival de Música Petronio Álvarez del Valle del Cauca y al antropólogo de origen wayúu Weildler Guerra Curvelo. En Deporte se premió al futbolista antioqueño Juan Guillermo Cuadrado. En la categoría Empresa, el jurador premió a José María Acevedo Alzate, fundador de Industrias Haceb. En Infantil, a la Fundación Las Golondrinas de Medellín. En el área de Salud se reconoció el trabajo de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga y al doctor Andrés Aguirre Martínez, director General del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. En Solidaridad, a la Fundación Luker de Manizales y a la barranquillera Ana Rita Russo de Vino, fundadora del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón. En Turismo, a Cotelco y hubo una categoría especial, por el compromiso frente al covid-19, por la que se premió al personal de salud de las Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército, Policía y Armada Nacional de Colombia) y a Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. Los Colombianos Ejemplares se sienten orgullosos de su país y nosotros de ellos