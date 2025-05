Hace dos semanas les quedé debiendo una explicación, y apenas hoy me acordé. Una explicación, si es que puedo, sobre el concepto de transitividad. Me cito (es un acto de pésima educación, pero me dispensarán ustedes, queridos lectores): “Yo me levanté es muy diferente a Yo levanté la cama (uno es intransitivo y el otro es transitivo, para usar los conceptos propios)...”.

Tenemos verbos transitivos y verbos intransitivos. Un verbo transitivo es aquel que necesita de una función sintáctica que se llama complemento directo. Esto suena todo elaborado, pero en la práctica es simple y lo usamos todos todos los días. Juan visitó a su abuela; Juan es el sujeto y su abuela es el complemento directo. Visitar es un verbo transitivo porque necesariamente visitamos a alguien. Recogió al niño (el niño es el complemento directo). Busco un buen amor (un buen amor es el complemento directo). Y usamos con él pronombres de acusativo: lo recogió, lo busca, la visita... Al niño, a un amor y a la abuela, ¿no? En latín, y esto es un paréntesis, el acusativo es papam en habemus papam... Esa m al final de papa nos indica que es el caso acusativo (esa terminación es una declinación): nosotros tenemos papa, lo tenemos (papa es el complemento directo, acusativo). El latín es la lengua madre, una madre bastante lejana, pero su sintaxis es absolutamente diferente a la sintaxis Hdel español. Totalmente. Ya me fui por otro camino. Volvamos.

Por esto les decía en aquella columna que Yo levanté la cama es oración transitiva: yo la levanté. Los intransitivos carecen de complemento directo... Los transitivos lo necesitan y los intransitivos lo rechazan. Yo no puedo morir a alguien, mas sí puedo matar a alguien. Morir no admite complemento directo (es intransitivo). Matar sí puede ser transitivo: yo mato a alguien (lo mato). En Yo me levanté, el verbo es intransitivo.

Preguntan los lectores

Mario Velásquez Sierra

Le escuché por radio a un periodista de una emisora capitalina decir lo siguiente: “Tan es cierto que el presidente insultó a los senadores que le hundieron su nefasta consulta”. No creo que tan es cierto sea una expresión correcta. ¿Usted qué opina, Juan David? Gracias por su amable atención.

Por cierto que don Mario Velásquez acaba de publicar un libro: Lo que dicen algunos dichos paisas. Recogió don Mario una cantidad grandísima de esos dichos nuestros, la mayoría en serio peligro de extinción e ignorados por esta generación que dice aesthetic y funar, por los pelaos de ahora...

“Tan es cierto”. Recuerden que tan es la apócope de tanto, la reducción. En nuestra tradición gramatical, esa apócope es muy normal antes de adverbios y adjetivos, pero no antes de verbos. Realmente no puedo decir que sea un error cerrado, mas sí que la forma apegada a la tradición sería “Tanto es cierto”, porque es se trata de un verbo.

Esta apócope, es decir, la forma tan, es obligatoria antes de así: tan así es. Pero, si cambiamos el orden, la forma que recomienda la tradición es tanto es así... (así es un adverbio, y recuerden que el “problema” es con los verbos). La construcción tan es así no es incorrecta, mas, de nuevo, porque es el mismo caso incluido en su pregunta, tampoco puedo decirles que sea un error: simplemente la gramática académica prefiere tanto es así, por el cuento ese del verbo.