Preguntan los lectores

Luis Guillermo Díaz

Cordial saludo, Juan David; muchas gracias por tus enseñanzas y comentarios semanales: además de muy útiles, entretenidos. Tal vez deberías dedicarles un espacio a esos monosílabos que a veces van con tilde y a veces no. Se hace difícil distinguirlos. Te envío algunos ejemplos y algo del periódico de hoy: “... si Ronaldo se cuida sí podría jugar hasta los 50 años de edad”. “Sé que se fueron por allí”. “Dé limosna de su pago mensual”. “Mi casa es un refugio para mí”. “¿Dónde estacionas tú tu carro?”. “El libro ya lo leyó él”. “Trae más papa, mas menos yuca”. “Aún duermen, aun con dolor”.

Luis, esta es la popular tilde diacrítica. Y gracias, me alegra que disfrutes esta lectura. Sí, la tilde diacrítica. La primera norma que hemos de contemplar aquí es esta, y es vieja, no es de ahora, pilas: los monosílabos no llevan tilde. Una norma de toda la vida, aunque en textos viejos no es raro, o al menos yo lo he visto, fé. Pero desde la primera Ortografía de la RAE, es norma que ni fe ni ningún otro monosílabo llevan tilde. Estamos hablando de los años 1700, siglo XVIII. La RAE incluyó el cuento de la tilde diacrítica mucho después, más de 100 años después, quizá en la década de 1850. La segunda norma, que realmente es una excepción a la norma base, describe la aplicación de la diacrítica sobre unos monosílabos, muy muy pocos, pero importantes y coquetos ellos.

Así las cosas, señoras, señores, tenemos dé y de. Pero ojo. Ojo aquí. Dé es dar y de es todo lo demás (es una preposición). Sin embargo, la función de la diacrítica no es diferenciar significados, jamás. La tilde no tiene ese poder en español. La diacrítica nos indica que dé es palabra tónica, mientras que de es átona (no tiene ningún acento, y acento aquí es fuerza, no tilde). En Yo soy de Colombia, hacemos fuerza en Yo, soy y Co. Lo hacemos inconscientemente, es un mecanismo automático. Por eso di de decir no lleva tilde, en tanto que di de dar, en cambio, tampoco. Los dos suenan con fuerza (ninguno es átono). Esta teoría normativa también explica por qué solo no debería llevar tilde nunca (aparte de que es una tilde inútil).

Todos tus ejemplos tienen las tildes bien puestas. El que sí se rajó fue el colega que escribió el titular que me enviaste: “¿Cristiano Ronaldo si podrá jugar hasta los 50 años de edad?”. Porque el si que afirma sí que necesita tilde. El si sin tilde puede ser un condicional. “¿Cristiano Ronaldo sí podrá jugar hasta los 50 años de edad?”.

Finalmente, tengo que hacer una corrección conceptual. El caso de aun/aún no entra en la diacrítica, no al menos en la interpretación actual. En otro tiempo la interpretación fue medio difusa quizá. Esto les va a sonar muy raro, a mí también: aún con tilde tiene dos sílabas. Aun sí es monosílabo (átono). Entonces, esta tilde es de otra norma excepcional: tenemos un hiato de vocal abierta y vocal cerrada tónica, y esos hiatos llevan tilde, como María o, más parecidos, Raúl y baúl. Mas tu ejemplo es correcto: aún es todavía. De resto, es aun. (Y recuerden que un hiato es la secuencia de dos vocales que quedan en sílabas diferentes).