Ortografía para todos los días

Preguntan los lectores

Mario Londoño. “Hoy abren en Bogotá el centro contra el cáncer más grande de toda América Latina”. ¿El más grande es el cáncer?, ¿o es el centro que van a abrir? ¿No es mejor “... el centro más grande de toda América Latina contra el cáncer”? Otra duda: ¿es necesario que Latina lleve mayúscula?

Mario, sí. Digamos que la primera, es cierto, tiene esa sutil ambigüedad. Podemos entender que el centro es el más grande o que el más grande es el cáncer. Sé que fuiste puntilloso aquí, muy estricto para percatarte del detalle, porque la lógica de inmediato, creo yo, nos ubica en el plano del sentido y nos dice que el grande es el centro. ¿El cáncer más grande? No cuadra del todo. Y la expresión esencial es centro contra el cáncer: sobre esta nos hablarán.

Tu opción anula esta ambigüedad y, además, es correcta, pero le veo un defecto: deja centro por un lado y contra el cáncer en el otro, muy lejos. Eso no es un error gramatical, claro que no. En todo esto, solo te he hablado de mi percepción, simplemente. Y sí: Latina porque es parte del nombre propio.

“Le envió mensaje a las autodefensas” o “Les envió mensaje a las Autodefensas”. ¿El pronombre le o les debe concordar con mensaje o con Autodefensas?

Sin duda con Autodefensas, Mario. Les envió a ellas, a las Autodefensas. Este, como les he dicho, es un error muy muy común. En gramática, por decirlo a secas, esto significa que concuerda con el objeto indirecto (Autodefensas), con quien recibe la acción de enviar.

Lo pillé en la prensa

“Día mundial del perro a nivel mundial (...). Día Mundial del Perro: ¿por qué se celebra cada 21 de julio?”.

Tenemos aquí un detalle. Las festividades civiles o religiosas van con mayúsculas. No importa si es la Semana Santa, el Día de la Independencia, el Día del Mejor Empleado en una pequeña empresa, o si es el Día del Perro. Por cierto, como ven, la segunda vez lo escribió bien el colega.

Lo pillé en Facebook

“En Medellín estamos viendo cómo un proyecto social de ciudad, se está viniendo abajo”.

Acertó el redactor con la tilde sobre como. Perfecta. Pero esa coma es incorrecta, es de las innegociables. No olviden que la primera norma que debemos contemplar para usar un signo de puntuación es la sintáctica (la sintaxis). Un proyecto social de ciudad y se está no pueden quedar separados. Es sintaxis, estructura del enunciado.

Lo pillé en Facebook

“Cancelan el fichaje de Gaizka Campos por un tweet de 2013”.

El error aquí es la escritura tweet. Yo me imagino que así se escribe en inglés (me corrigen si me rajo), pero, en todo caso, con estas palabras que inevitablemente nos llegan de lengua extranjera tenemos dos opciones: adaptarlas o dejarlas crudas. Crudo sería tweet, con cursiva, o, si no hay, con comillas. Adaptado es tuit. Sin más. Tenemos tuit, retuitear, tuitear... Se ve raro, mas es un proceso lingüístico natural. El español no nació de la tierra: es latín, que se vulgarizó y se fue convirtiendo en romance, y los griegos nos vertieron algunas palabras, y luego los visigodos, y los propios ibéricos, y los árabes...

Lo pillé en Facebook

“¡Adiós campeón! Felipe Aguilar le dice adiós a Nacional”.

La coma que separa al vocativo: adiós, campeón. Innegociable su presencia, nada de pausas.