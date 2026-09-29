Ortografía para todos: la homofonía en español

Creo que uno de los grandes defectos del español es la homofonía. El español es un idioma bastante pulido gracias, razones más y razones menos, a este viejo ideal: un grafema para cada fonema y un fonema por cada grafema. Esto es casi lo mismo que decir que el español suena como se escribe. Una enorme virtud. Este ideal no es exclusividad del castellano. No, la verdad es propio de las lenguas alfabéticas. Pero el español lo cumple como ninguna otra lengua, aunque no a la perfección, tiene sus baches. Por ejemplo, en francés, el fonema /o/ tiene al grafema o y a las secuencias au y eau. Grafema es letra y fonema es sonido, con lo cual este enredo simplemente significa que en francés o, au y eau suenan /o/.

El español no hace esas gracias. Entonces, autre (que traduce ‘otro’), suena más o menos /ótre/. Bureau suena casi como la usamos en español, tanto que la convertimos en buró, con nuestra o contundente.

Entonces, este bache, digo yo, es menos frecuente en español, por no decir que escaso, pero persiste. No tuvo solución a pesar de que goza de un sistema ortográfico muy cuidado y coherente. Sí, tenemos homofonías, pares de palabras que suenan igual, pero difieren en una letra. Claro, la homofonía quiebra el ideal de un grafema para cada fonema y un fonema por cada grafema. Voy a referirme aquí a pares poco mencionados y cuyas palabras pueden pasar fácilmente mal escritas sin que el lector las detecte. Sin que los editores las detecten.

1. Intención / intensión. La que usamos es la primera, con c. Lo hice sin intención, No tenía mala intención. Es la voluntad misma. El concepto de intensión se lo dejo aquí en un ejemplo, que será más diáfano que cualquier intento mío de explicación. La intensión del sustantivo niño puede ser esta: ser humano, corta edad, masculino... La suma de estos rasgos será igual a niño.

2. Encausar / encauzar. Esta confusión sí que la veo en los libros que edito. Encausar es formar una causa judicial contra alguien. Es “empapelarlo”. Pero si vamos a encauzar una conversación para solucionar un conflicto o si quiero que alguien encauce mejor un proyecto, pues ya ven que va con z o c, según el estado del verbo.

3. Basta / vasta. Algo vasto es extendido, largo, grande en tamaño. Una vasta conversación, un terreno vasto. Pero Basta ya de tanta violencia, Basta con que me diga qué sonido le siente al carro y yo le digo qué falla tiene.