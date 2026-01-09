Ortografía para todos: ¿Español o castellano?

Juan David Villa

Editor y periodista

preguntasortografia@gmail.com

Reciban todos mi saludo en este año 2026 de la era cristiana, calendario gregoriano, el cual usamos, por cierto, desde el año 1582, cuando Gregorio XIII era el obispo de Roma, el pontífice de la Iglesia católica. Recuerden que usamos un calendario solar cuyos años tienen 365 días, y un día más (bisiesto) cada cuatro años (con excepciones) para reducir el desfase entre el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol y nuestro calendario artificial. El año solar, llamado también año trópico, dura 365 días con casi seis horas. Esas casi seis horas causan aquel desfase.

Preguntan los lectores

Fernando López. Buenas tardes, doctor Juan David. Igualmente soy un gran seguidor suyo y leo sus columnas. Me seguirá llamando demasiado la atención que siga hablando del español como nuestro lenguaje cuando, hasta donde sé, hasta el artículo 10 de nuestra actual Constitución habla de que nuestro idioma es el castellano.

Muchas muchas gracias, don Fernando. Resulta que tenemos un idioma con dos nombres. Es esta la primera de las aclaraciones necesarias para abordar sanamente este asunto. Nuestro idioma tiene dos nombres: castellano y español. Y en ese orden histórico: primero fue el nombre castellano y muchos años después el de español. Segunda aclaración: todas las variantes se llaman igualmente castellano o español, con lo cual quiero decirles que no es cierto aquello de que en España hablan español y aquí, en América, hablamos castellano.

Hablamos una lengua que nació en el norte de España. Tenemos que viajar a un condado que se llamaba Castilla, una zona rural, fortificada y aislada. De hecho, les debe el nombre a esas fortificaciones. Pero, ojo, no se imaginen una tierra llena de imponentes castillos de cuento medieval. No. Castilla viene de castella, que en aquellos tiempos se refería a pequeños campamentos militares. Es decir, una estructura muy rudimentaria. Podemos imaginar, en nuestros términos, algunas carpas levantadas, hamacas, fuego... Algo así era. De ahí, por supuesto, castellano. Aquel viejo condado muchos años después terminó gobernando a toda aquella región, al país que hoy llamamos España.

Cuando Castilla se impuso sobre las demás regiones, muchos dijeron “bueno, pero castellano hablarán en Castilla. Que a mí no me representa, porque yo castellano no soy”. Además, los reyes y su Corte tenían el propósito de unificar su territorio, dividido entre culturas distintas (como lo sigue siendo el territorio español, y sus comunidades). Así que cayeron en cuenta de que necesitaban un idioma “nacional” que incluyera a todos, a gallegos, catalanes, vascos, castellanos, leoneses... A todo el mundo: “Español, el nombre adecuado es español. Que nadie se quede afuera”. Entonces, por ejemplo, la reina Isabel, la que le autorizó la aventura a Cristóbal Colón, usaba el nombre castellano, más frecuente aún a finales del siglo XV. Pero Carlos I, su nieto, rey de España y del Sacro Imperio Romano Germánico, usaba ya el nombre español, unos 50 años después. Este ejemplo muestra la transición entre un nombre y el otro.

Ahora bien, el nombre castellano sobrevivió. Y hoy se refiere al idioma que hablamos en América y España, y asimismo a un dialecto hablado allí, en la península. No estoy seguro, pero algunas constituciones usan el nombre español también.